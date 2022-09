Fallece en un choque hispana embarazada de seis meses; su hijo de 6 años viajaba con ella y sobrevivió Norma Edith Celestino, residente en el poblado de Edinburg, falleció al ser impactada por un auto: iba a dejar a su hijo a la escuela; tenía seis meses de embarazo. "Su familia está devastada". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Norma Edith Celestino, madre hispana residente en Edinburg, TX., que tenía seis meses de embarazo, falleció en un terrible choque cuando se dirigía con su hijo a la escuela. Milagrosamente el niño de 6 años sobrevivió y ahora piden ayuda para la familia devastada por la tragedia. De acuerdo con la policía local los hechos ocurrieron el jueves pasado en McAllen. Hacia las 7:15 a.m., cuando la mujer viajaba en su auto. Al llegar a la intersección de Monte Cristo Road y Ware Road chocó quedando atrapada entre un tráiler y un camión, según informó CBS-4. Celestino murió en el lugar de los hechos y el conductor del camión, aunque sufrió heridas, fue trasladado a un hospital local y sobrevivió. Por su parte el conductor del tráiler permaneció en el lugar de los hechos para brindar ayudar mientras llegaban las autoridades. "Norma [tenía] 6 meses de embarazo, iba en camino a dejar a su hijo a la escuela; milagrosamente su pequeño hijo sobrevivió, y ahora el pequeño esta preguntando por su mamá y tan solo tiene seis añitos", exclamó Aída Aguilar, quien está organizando una colecta para ayudar a la familia por medio de GoFundMe. Norma Celestino Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Su esposo está pasando por un momento muy difícil moral y económicamente para cubrir los gastos funerarios de su esposa y poder sacar adelante esta situación inesperada.", prosiguió Aguilar en su mensaje. "Norma [era] una mamá cariñosa y responsable; seria y responsable, una excelente madre, esposa y muy trabajadora. Su familia esta devastada".

