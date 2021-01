Close

Muere madre embarazada con sus hijos de 7 y 4 años en un accidente de auto en Texas “Eres el amor de mi vida. Nuestra niña iba a nacer en mayo... Dios, por favor, ayúdame con esto, no sé qué hacer”, escribió su prometido en un conmovedor mensaje en las redes sociales. Aquí los detalles de esta tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven embarazada y sus dos hijos fallecieron en un accidente de autómovil el lunes en Texas, informaron medios locales. Las víctimas fueron identificadas como Brittany Counts, de 25 años, y su hijo, Wyatt Mask, de 7, y la pequeña Preslee Mask, de 4, reveló un comunicado del departamento estatal de Seguridad Pública, en el que se indica que el accidente ocurrió alrededor de las 12:35 p.m. en la carretera 199 en Springtown, en el condado Parker. Image zoom Credit: Facebook Según People, la investigación preliminar indica que Count perdió el control de la velocidad a la que iba el Ford Edge 2007 en el que viajaba con los niños y trató de evitar sin éxito impactar a una camioneta GMC 2017, a la que acabó tocando. Eso mandó el Ford Edge al carril contrario, donde fue impactado por una camioneta Ford F-150 2016. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El conductor del otro vehículo fue identificado como Beauford Basped, de 72 años, y que fue trasladado a un hospital del área de Fort Worth con lesiones “no reveladas”, reportó el portal de noticias WBAP. Después de la tragedia, el prometido de Counts, Dillon Latta, compartió una fotografía de ambos abrazados en su página de Facebook, en el que recordó que esperaban la llegada de su hija esta primavera. Image zoom Credit: Facebook / Dillon Latta “Eres el amor de mi vida. Nuestra niña iba a nacer en mayo... Dios, por favor, ayúdame con esto, no sé qué hacer”, escribió. La familia creó una página de recaudaciones de fondos para los gastos del funeral a través de Facebook.

