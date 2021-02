Close

Una madre hispana de 6 hijos muere a causa de COVID-19 tras dar a luz a gemelos Verónica Bernal, de Arizona, tuvo que ser intervenida durante su séptimo mes de embarazo en un intento de salvarle la vida tanto a los gemelos como a la madre. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Seis pequeños, incluyendo un par de gemelos recién nacidos, deberán crecer sin su madre, que murió a causa de la COVID-19 en un hospital de Arizona. Verónica Bernal, de 36 años, no pudo superar las complicaciones causadas por el coronavirus y perdió la lucha contra la terrible enfermedad el pasado 25 de enero. De acuerdo al fondo de ayuda GoFundMe creado por la hermana del viudo, a Verónica se le diagnosticó el virus después de Navidad cuando apenas tenía alrededor de siete meses de embarazo. Desafortunadamente, su situación empeoró y los doctores decidieron adelantar el parto en un intento de incrementar sus posibilidades de recuperación, y salvarle la vida a sus gemelos. Sin embargo, el estado de la paciente empeoró y falleció trágicamente días después de dar a luz. "Me duele tanto porque no hubo nada que pudiera hacer", expresó su viudo, Manuel Medina, al canal local de FOX en Phoenix. "No sabes lo real que es [la pandemia] hasta que golpea a alguien cercano y te lo arrebata". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Facebook Medina, quien tiene un empleo que lo mantiene ocupado todo el día, ha quedado ahora a cargo de los tres hijos de la pareja: Christopher, de 10 meses; y los gemelos Manuel Jr. y Mariyah, recién nacidos. La fallecida deja además otros tres hijos de una relación anterior. "Manuel ha continuado trabajando para proveer financieramente para su familia, no ha tenido tiempo para asimilar su pérdida", aseguró Deanna Medina de su hermano en la página de ayuda. "Verónica era una persona hermosa, cariñosa y compasiva". La decisión de dar a luz a los gemelos durante el séptimo mes de gestación se debió a la falta de oxígeno que presentó Verónica y el impacto que el virus estaba teniendo en su cuerpo. La madre tuvo que ser intubada antes de morir, reportó la filial de FOX. Los gemelos deberían abandonar el hospital en los próximos días, según People. Hasta la fecha se han registrado más de 27 millones de casos de coronavirus en Estados Unidos, de los cuales más de 467,000 han concluido con la muerte del paciente, de acuerdo a la base de datos del diario The New York Times.

