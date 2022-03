Muere Madeleine Albright, la primera mujer en ser secretaria de Estado en la historia de Estados Unidos Una inmigrante checoslovaca, Madeleine Albright se convirtió en la primera mujer en ser la diplomática de más alto rango de Estados Unidos. Tenía 84 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madeleine Albright, la primera mujer en ejercer el puesto de secretaria de Estado en la historia de Estados Unidos, falleció la tarde de este miércoles tras perder la batalla contra el cáncer, anunció su familia a través de su cuenta de Twitter. "Con el corazón roto anunciamos que la doctora Madeleine K. Albright, la 64ta. Secretaria de Estado de Estados Unidos y la primera mujer en alcanzar esa posición, murió hoy. La causa fue cáncer. Estuvo rodeada de familiares y amigos. Hemos perdido a una madre, abuela, hermana, tía y amiga amorosa", informó el comunicado. Natural de Praga, llegó a Estados Unidos como refugiada en 1948 a los 11 años tras haber huido a Londres de la ocupación nazi de Checoslovaquia y tras serle imposible a su familia regresar a su país por la instauración de un régimen comunista respaldado por la Unión Soviética. Tras un brillante carrera académica, trabajar para la administración de Jimmy Carter y ejercer de embajadora en Naciones Unidas del presidente Bill Clinton, el mandatario la nombró secretaria de Estado en diciembre de 1996, con lo que se convirtió en la mujer de más alto rango en el gobierno del país hasta ese momento. En el 2012, recibió la Medalla de la Libertad, el máximo honor para un civil, de parte del presidente Barack Obama, quien la llamó "una inspiración" para todos los estadounidenses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Madeleine Albright Madeleine Albright | Credit: Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images De fuertes opiniones, Albright fue por ejemplo una dura crítica del presidente George W. Bush a causa de, entre otras cosas la guerra de Irak, no dudó en acusar de "cobarde" al gobierno de La Habana por el derribo de avionetas civiles de exiliados cubanos, calificó a Donald Trump del "menos democrático" de los presidentes de Estados Unidos y aseguró que el líder ruso, Vladimir Putin, es casi "reptiliano" de lo frío que es. Además, fue una ferviente promotora del poder de las mujeres, que animó constantemente a cuestionar todo lo presentado y a utilizar su voz para exponer las injusticias. "Me tomó mucho tiempo desarrollar una voz propia y ahora que la tengo, no voy a guardar silencio", expresó al HuffPost Living en el 2010, de acuerdo al diario Dallas News. A pesar de sus logros políticos, Albright no pudo postularse a la presidencia debido a que nació fuera de Estados Unidos. Albright y su familia escaparon de Checoslovaquia en 1939, cuando los nazis ocuparon el país. Durante la guerra, permaneció en Londres antes de emigrar a Estados Unidos. No fue hasta 20 años después que supo que tenía sangre judía.

