Muere a los 40 años la modelo Lygia Fazio a causa de unos implantes de glúteo La también periodista brasileña contaba con casi un millón de seguidores en Instagram y permaneció hospitalizada por 100 días. Deja dos hijos pequeños. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lygia fazio copy Credit: Ig/Lygia fazio Lygia Fazio, una bella periodista, modelo y madre de dos hijos pequeños, ha fallecido en São Paulo, Brasil, a sus 40 años a causa de unos implantes de glúteo. "Desafortunadamente nuestra guerrera falleció. Gracias por todo el apoyo", indicó George Ricardo, hermano de la influencer que en la plataforma de Instagram sumaba casi un millón de seguidores. De acuerdo al sitio BoaForma, en Brasil, la modelo llevaba tres semanas internada en un hospital de Sao Paulo y su defunción sucedió el pasado 30 de mayo debido a un derrame cerebral. El fallecimiento derivaría de las complicaciones asociadas con implantes de glúteos que se puso hace tres años, según se indica. Según fuentes los problemas de Fazio comenzaron cuando se implantó silicona mezclada con resina de polimetilmetacrilato (PMMA), un componente proveniente del plástico que se infiltró en otras partes de su cuerpo y le provocó infecciones de gravedad. Durante ese período la joven madre de dos niños se sometió a varias cirugías para que le retiraran tres kilos de silicona industrial (aproximadamente 6,6 libras). Lygia Fazio Credit: IG/lygiafazio SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El calvario de Fazio la llevó a ser ingresada en un hospital durante 100 pero sus problemas se fueron agravando con infecciones causadas por el plástico que ya se había extendido por su organismo, afectando órganos y tejidos. En redes la presentadora del show Legendários (RécordTV) se dedicó a crear conciencia de lo que le había ocurrido para alertar a otras jóvenes sobre dichos procedimientos. "Cómo me gustaría retroceder el tiempo. Yo era así. Sin saberlo, me apliqué PMMA y silicona y casi muero", explicó cuando le quitaron los implantes, en el 2020. Fazio fue sepultada en el cementerio Valle dos Reis de Taboão da Serra en São Paulo. Que en paz descanse.

