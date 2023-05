Muere a los 30 años la influencer brasileña Luanne Murta Jardim dos Santos Martins Según fuentes locales la modelo y gurú de fitness murió a tiros frente a su marido e hijo cuando intentaron robarlos. Su padre cree que fue "un homicidio". Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luanne Murta Jardim dos Santos Martins Credit: IG/Luanne Murta Jardim dos Santos Martins Luanne Murta Jardim dos Santos Martins, una joven madre e influencer brasileña que destacaba en redes por su impactante transformación física ha muerto a los 30 años. Así lo ha confirmado su familia por medio de las redes y fuentes en dicho país. Según el sitio O Primeiro Portal Jardim fue muerta a tiros frente a su hijo de 2 años y su marido durante un intento de robo ocurrido el domingo pasado en Engenho de Dentro, un barrio de la zona norte de Río de Janeiro. Múltiples fuentes informaron que un grupo de sujetos rodearon el auto donde viajaba la mujer con su familia. La víctima recibió un disparo en el hombro que acabó alojándose en el corazón. Y aunque su marido e hijo salieron con vida, la mujer fue trasladada al hospital municipal de Salgado Filho, pero no pudieron salvarla. Por su parte, Atanael Jardim, padre de la víctima, sospecha que en todo esto hay mano negra pues según contó al mencionado portal antes de lo ocurrido alguien estuvo siguiendo a su hija. "Esto no fue un hurto, un asalto. Fue un homicidio", exclamó Jardim. "Nadie le dispara a otro auto con las ventanas cerradas". La familia de Luanne Jardin publicó esta foto para dar aviso de su muerte. Los funerales de la joven madre se celebrarán este miércoles en Río. Luanne Murta Jardim dos Santos Martins Credit: IG/Luanne Murta Jardim dos Santos Martins La joven madre se distinguía en redes por sus posts mostrando su impctante transformación física tras perder muchísimo peso y promovía productos para lograr los mismo resultados. En Instagram la influencer sumaba más de 366,000 seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestra querida estrella Luanne falleció para brillar más. Está en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. En nombre de toda la familia, les agradecemos todos los mensajes de cariño que estamos recibiendo. Y sabemos que Lu también está recibiendo todo este amor", reza el mensaje publicado este martes por la familia de la víctima. Según indica O Primeiro por el momento la policía militar de Río se encuentra realizando las investigaciones bajo la categoría de intento de robo. Que en paz descanse

