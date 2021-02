Close

Muere el icónico locutor radial Rush Limbaugh El pionero de la radio conservadora perdió su batalla contra el cáncer de pulmón a sus 70 años. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rush Limbaugh murió a sus 70 años tras luchar contra el cáncer de pulmón. El comentador político hizo historia con su show radial The Rush Limbaugh Show, que tenía una audiencia masiva y gran influencia. Limbaugh recibió la Medalla Presidencial de la Libertad durante la administración de Donald Trump. "Amaba este país, amaba a su esposa y a su familia y amaba a sus fanáticos", dijo Trump a Fox News. Su esposa, Kathryn Adams Limbaugh, compartió la triste noticia de su partida en su legendario show radial. El locutor había sido diagnosticado con cáncer del pulmón en enero del 2020 y habló en su programa sobre su enfermedad. "Cuando recibí este diagnóstico, estaba en shock, y estuve en negación como por una semana", admitió, agradeciendo poder seguir al aire comunicándose con su audiencia. "Dios está conmigo hoy, Dios sabe lo importante que este programa es para mí", añadió. Nacido en Missouri, comenzó su carrera como DJ de rock & roll y presentador radial de deportes antes de enfocarse en la política. Muchas de sus declaraciones generaron polémica, y fue acusado de homofobia, racismo y sexismo por algunos de sus comentarios. Otros lo describen como un patriota, un hombre que dedicó su vida a luchar por el progreso de su país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: (MANDEL NGAN/AFP via Getty Images) Su vida estuvo llena de éxitos y de retos. En el 2001, le reveló a su audiencia que tenía una enfermedad autoimmune en el oído interno y que tenía sordera en su oído izquierdo, por lo que se sometió a un implante coclear. Dos años después, reveló que se había vuelto adicto a medicamentos para el dolor y se internó en un centro de rehabilitación. Image zoom Credit: (Lucien Capehart/Getty Images) También fue activista y filántropo, recaudando millones de dólares para la Sociedad Americana contra la Leukemia y Linfoma. "Soy un servidor de la humanidad", Limbaugh dijo en una entrevista con David Letterman en The Late Show."Estoy en una búsqueda incansable de la verdad. Pienso que soy tan afortunado de tener esta oportunidad de contarle a la gente lo que realmente está pasando".

