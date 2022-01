En 1977, Meat Loaf irrumpió en la escena musical con su álbum debut, Bat Out of Hell. En 1993, lanzó un LP de seguimiento, Bat Out of Hell II: Back into Hell. Los discos produjeron un grupo de éxitos, incluidos Paradise by the Dashboard Light, Two Out of Three Ain't Bad y I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That).