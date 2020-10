Close

Muere de manera repentina una ex Miss Estados Unidos: había sufrido una "herida grave" en la cabeza Leanza Cornett, quien fuera Miss América en 1993, falleció en Florida. Fuentes aseguran que hace unos días se había herido la cabeza y había sido operada de urgencia. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El certamen de Miss Estados Unidos se ha vestido de luto por el inesperado fallecimiento a los 49 años de Leanza Cornett, quien fuera Miss América en 1993. "Es con gran pesar que la Organización Miss América comparte la noticia de que nuestra querida Miss Estados Unidos y amiga, Leanza Cornett, ha fallecido", se dijo este martes en un comunicado oficial publicado en Facebook. "Leanza tenía un espíritu luminoso y bello, y su risa era contagiosa. Ella sabía que significaba mucho para muchas personas, incluyéndolos a ustedes. Estamos devastados por esta pérdida repentina en nuestra familia de Miss Estados Unidos y sentimos profundamente la pérdida de su familia y amigos". Aunque los organizadores del certamen no revelaron el motivo del repentino e inesperado fallecimiento, News-4 JAX en Jacksonville, FL, donde residía Cornett, informó que la exreina de belleza había sufrido una herida en la cabeza el pasado 12 de octubre. Asímismo, el 16 de octubre pasado surgió en Facebook una página dedicada a pedir oraciones y apoyo por la recuperación de Barnett. En su mensaje inicial la entrada decía: "De [parte de] Sue Roberts: queridas sirenas, Muppets, marionetas y equipo. Con gran pesar les comparto que el lunes de esta semana Leanza Cornett sufrió una herida grave que requirió que le practicaran una cirugía de emergencia. Ahora mismo se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU, por sus siglas en inglés). No están permitiendo ni flores ni visitantes por el momento. Les pido energía positiva, esperanza y sanación". Leanza Cornett, en Nueva Jersey en el 2018. Image zoom Credit: Donald Kravitz/Getty Images for Dick Clark Productions SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de su reinado, Cornett tuvo una exitosa carrera como actriz, desempeñándose en Voyage of The Little Mermaid de Walt Disney World. De acuerdo a su página de IMDB también apareció en shows como CSI (CBS), Weeds (HBO) y Saved By the Bell: The New Class. Que en paz descanse.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Muere de manera repentina una ex Miss Estados Unidos: había sufrido una "herida grave" en la cabeza

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.