Muere un nuevo periodista en el Mundial de Fútbol de Qatar El comunicador fallecía de forma repentina mientras cubría el torneo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de la inesperada muerte del periodista estadounidense Grant Wahl, un segundo reportero ha perdido la vida en el Mundial de Fútbol. Khaled Saif Salem al-Misslam, fotoperiodista del canal qatarí, moría el pasado fin de semana de forma repentina mientras cubría el torneo, según informó The Gulf Times. "Estamos orando al Dios todopoderoso para que le proporcione la inmensidad de su misericordia y le permita estar en sus espaciosos jardines, y que brinde paciencia y consuelo a su familia y parientes", compartió el canal deportivo AlKass en su perfil de Twitter. Muere periodista en Qatar Un segundo periodista muere en Qatar repentinamente | Credit: (Photo by VCG/VCG via Getty Images) Según CNN en Español, las circunstancias de su muerte no han sido aclaradas todavía. Cuando el canal trató de contactar a Alkass para preguntar al respecto, no recibió respuesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata del segundo fallecimiento de forma repentina que se produce en Qatar y de dos periodistas que reportaban el Mundial de Fútbol. La muerte de Khaled Saif Salem al-Misslam llega poco después de que Grant Wahl se desplomara mientras cubría el partido de Argentina y Países Bajos. Una muerte, en este último caso, que sus familiares inicialmente no entendieron y que denunciaron públicamente al sospechar que pudo haber escondido algo más. Sin embargo, tras la llegada de su cuerpo a Estados Unidos y conocer los primeros informes médicos, su hermano Eric se retractó de lo dicho. "La familia publicará pronto una declaración sobre la causa de la muerte", dijo este martes en Twitter. "Ya no sospecho de juego sucio. No fue EP [embolia pulmonar]".

