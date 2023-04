Muere Keith Nale exconcursante del programa Survivor; participó en dos ediciones del reality Nale participó en el reality Survivor San Juan del Sur, filmado en Nicaragua, así como en otra versión grabada en Camboya. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Keith Nale, un exconcursante del popular programa de telerrealidad Survivor (CBS) ha muerto. "Falleció esta tarde", afirmó este martes Wes, su hijo al sitio ET Online al confirmar la noticia. "Luchaba contra el cáncer en meses pasados y supimos de su padecimiento en enero", afirmó. "Keith era un hombre con el corazón más puro, quien nos brindó su sentido del humor en los momentos en que más lo necesitábamos", dijo por su parte Kelley Wentworth, su excompañero en el show al publicar un tuit para rendirle tributo. "Me siento agradecido por haber tenido la oportunidad de conocer a Keith y compartir las memorias que forjamos en las playas de Nicaragua y Camboya". El fallecido tenía 62 años al momento de su fallecimiento y había participado en las ediciones Survivor San Juan del Sur (temporadas 20 y 21) y Survivor: Cambodia (temporada 31). En el primer show Nale permaneció junto con otros 'náufragos' durante 39 días en esa isla del país centroamericano. Muere Keith Nale Survivor Credit: CBS via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con PEOPLE Nale nunca llegó a formar parte de la llamada "alianza" central del show con concursantes de un aguante y dureza increíbles. Sin embargo logró colocarse como uno de los preferidos del reality consiguiendo llegar hasta la semifinal del concurso durante la emisión filmada en Nicaragua. Gracias a ello fue convocado para regresar a la edición filmada en Camboya. Que en paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere Keith Nale exconcursante del programa Survivor; participó en dos ediciones del reality

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.