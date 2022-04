Muere Kane Tanaka, la mujer más longeva del mundo, tenía 119 años Kane Tanaka, la persona que nació cuando Marie Curie se convirtió en la primera mujer en ganar un Premio Nobel, ha muerto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades locales de Fukuoka, Japón, dieron a conocer el fallecimiento de Kane Tanaka, quien fue certificada como la persona con más edad en el mundo, tenía 119 años. Murió en un hospital de esta ciudad el pasado 19 de abril, pero hasta ahora se da a conocer de manera pública. La señora era reconocida por gran actividad física y mental; de hecho, se había reportado que hasta hace poco tenía una salud relativamente buena. "Estaba deseando ver a Kane en el Día del Respeto a los Mayores de este año [una fiesta nacional de Japón que se lleva a cabo en septiembre] y celebrarlo juntos con su refresco y chocolate favoritos. Me entristece enormemente la noticia", mencionó Seitaro Hattori, gobernador local en un comunicado. Tanaka, quien vivía en una residencia para personas de la tercera edad, nació el 2 de enero de 1903 en la aldea de Wajiro. Durante su juventud fue empresaria y tuvo diversos negocios como una tienda de fideos y una de pasteles de arroz. En 1922, a los 19 años, se casó con Hideo Tanaka; tuvieron cuatro hijos y posteriormente adoptaron un quinto. La señora estaba contemplada para acudir, utilizando una silla de ruedas, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde sería uno de los relevos de la antorcha; no puso cumplir con este compromiso a causa de la pandemia. Fue en 2019 cuando los Récords Guinnes del Mundo la reconocieron como la persona viva de mayor edad. En aquel momento, aseguró que "ahora" era el momento más feliz de su vida. Kane Tanaka Kane Tanaka | Credit: Kyodo/Newscom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Uno de los pasatiempos favoritos de Kane es una partida de Othello y se ha convertido en una experta en el clásico juego de mesa, ganando a menudo al personal de la residencia", dijo Guinness. Según reportan diversos medios de comunicación, Kane Tanaka tenía una rutina que iniciaba a las 6:00 de la mañana; por las tardes se dedicada a estudiar matemáticas y practicar caligrafía. Tras su muerte, Lucile Randon, una monja francesa conocida como hermana André, se convierte en la mujer más longeva con 118 años y 74 días, le sigue la japonés Fusa Tatsumi, que cumplió con 115 años. Louise Calment es considerada la mujer más longeva de la historia, ya que falleció a los 122 años y 164 días en 1997.

