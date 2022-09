Excampeón mundial de surf muere a los 24 años en una playa de Costa Rica El excampeón mundial de surf Kalani David, de 24 años, falleció mientras practicaba en Costa Rica el deporte que más le apasionaba en la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kalani David Kalani David | Credit: Kalani David/IG El excampeón mundial de surf Kalani David, de 24 años, falleció mientras practicaba el deporte que más le apasionada en la vida este fin de semana en una playa de Costa Rica. El joven de Hawái, quien padecía el síndrome de Wolff-Parkinson-White, una enfermedad cardíaca congénita que puede causar parálisis y convulsiones, murió cuando una convulsión lo sorprendió mientras surfeaba. Las autoridades confirmaron que el joven murió en la mañana del sábado en Jacó, en la costa pacífica de Costa Rica. "Estaba surfeando cuando aparentemente sufrió algún tipo de ataque epiléptico y se ahogó", comunicaron a The Associated Press. "La muerte aún está bajo investigación". Por su parte, un amigo identificado en Instagram como Peter King publicó que Kalani, cuya madre nació en Costa Rica, "tuvo una convulsión masiva mientras practicaba surf. Se había vuelto a conectar con la familia allí y lo estaba pasando muy bien". "Siempre recordaré tu entusiasmo", dijo. "Cuánta esperanza tenías para tu futuro. Dios bendiga a la familia y familia extendida que siempre estuvieron ahí para ti", escribió en la emotiva publicación. A pesar de su enfermedad, Kalani ganó importantes premios como el título mundial junior de surf en Panamá en 2012, en la categoría sub-16, y además participó en importantes competencias de patinaje, algo que también le apasionaba.

