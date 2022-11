Muere jugador de fútbol de 22 años después de colapsarse en un entrenamiento Andrés Balanta, de origen colombiano, era centrocampista del Atlético de Tucumán, en Argentina. Aquí lo que se sabe hasta el momento de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del fútbol profesional se cubre de luto con la muerte de un jugador colombiano de 22 años que se colapsó en el terreno de juego durante un entrenamiento. Según fuentes oficiales Andrés Balanta, centrocampista del Atlético de Tucumán, en Argentina, falleció este martes tras realizar prácticas en las instalaciones del club ubicado al noroeste de la capital, Buenos Aires y en las cercanías de la frontera con Chile. Según fuentes locales el joven fue trasladado al hospital de San Miguel de Tucumán donde falleció. "Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento", manifestaron vocero del club en un tuit publicado este 29 de noviembre con una foto del deportista. Aunque la causa de muerte no ha sido revelada oficialmente, una de las doctoras que atendieron al volante cafetero aseguró al programa radial colombiano La picadita, que Balanta había llegado al centro médico en horas de la tarde presentando un paro cardiorrespiratorio. "El jugador llegó a las 5:50 de la tarde, lo traían en un carro particular los miembros del club. El paciente ingresa con un paro cardiorrespiratorio y se le hacen maniobras de reanimación durante cerca de 40 minutos. Lastimosamente se le declara como fallecido", afirmó dicha fuente. "La Fiscalía también llegó al hospital y se le realizará una autopsia legal". Andres Balanta Credit: TW: Atlético de Tucumán De acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, Balarta pertenecía al Deportivo Cali, equipo que se coronó campeón en el 2022 y jugaba con el Atlético Tucumán bajo préstamo entre clubes. Andrés Balanta Credit: TF-Images/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrés Felipe Balanta Cifuentes (su nombre de pila) era originario de Cali, y como formó parte de la selección colombiana Sub-17 con la cual obtuvo la medalla de oro en el 2017. Que descanse en paz.

