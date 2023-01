Muere jugador de futbol americano Devin Willock a los 20 años La inesperada muerte de Devin Willock a solo unos días de haber ganado el Campeonato Nacional de Playoffs de Futbol Americano Universitario ha vestido de luto a este deporte nuevamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una nueva tragedia inunda el mundo del deporte, este domingo 15 de enero de 2023, se dio a conocer que Devin Willock falleció a los 20 años. Fueron las autoridades de la Universidad de Georgia, con la que jugaba, la encargada de dar a conocer el deceso del chico y de una reclutadora, Chandler LeCroy, tras sufrir un importante accidente automovilístico, donde viajaban dos personas más. "Toda la familia de Georgia está devastada por la trágica pérdida del estudiante y atleta de futbol americano Devin Willock y de la miembro del personal Chandler LeCroy", dice el comunicado de la universidad que han dado a conocer diversos medios de comunicación. "Otros dos miembros del programa de futbol resultaron heridos en el accidente. Ambos se encuentran en condición estable y continuaremos monitoreando su estado con personal médico". El lunes 9 de enero de este año, el deportista, quien era estudiante de segundo año y perteneciente al programa de futbol americano de los Bulldogs, había logrado obtener la victoria contra TCU en el Campeonato Nacional de Playoffs de Futbol Americano Universitario (NCAA, por sus siglas en inglés). Devin Willock Credit: Brandon Sloter/Icon Sportswire via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos estamos desconsolados y devastados por la pérdida de Devin Willock y Chandler LeCroy", mencionó Kirby Smart, entrenador de los Bulldogs, en otro comunicado. Usando otra misiva, la policía del condado de Athens-Clarke informó que el accidente de un solo vehículo ocurrió alrededor de las 2:45 de la mañana de este domingo. De acuerdo con sus primeras investigaciones, una camioneta Ford Expedition 2021, que era conducido por LeCroy, se salió de la carretera en el carril exterior de Barnett Shoals Road y golpeó dos postes de electricidad y varios árboles. Willock murió en el lugar, reportaron, mientras la reclutadora falleció en el hospital a causa de las heridas recibidas.

