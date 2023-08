Muere a los 23 años promesa del baloncesto: estaba por iniciar su carrera profesional en Europa Reggie Cheney jugó para los Razorbacks de Arkansas: es el cuarto fallecimiento de un exintegrante de dicha organización en lo que va del verano. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Reggie Chaney Credit: Tim Nwachukwu/Getty Images La carrera de Reggie Cheney, una joven promesa del baloncesto profesional, ha quedado cegada a los 23 años con su repentino fallecimiento. El atleta originario de Tulsa, OK., jugó durante dos temporadas con los Razorbacks de la Universidad de Arkansas, y tres con los Cougars de la Universidad de Houston donde completó más de 100 partidos. Su fallecimiento fuer confirmado este lunes por el diario local Houston Chronicle sin más información sobre la causa, hasta el momento. "Son noticias devastadoras", exclamó Matt Zimmerman, quien formó parte del equipo de los Razorbacks al lado del exentrenador Mike Anderson durante la primera temporada del jugador. "Te rompe el corazón que haya fallecido a tan corta edad". Según múltiples fuentes el fallecido tenía planeado viajar la próxima semana Grecia, donde había firmado un contrato para dar inicio a su carrera en el baloncesto profesional al lado del equipo local AE Psychiko. Reggie Chaney Credit: Mitchell Layton/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es la cuarta muerte ligada a la organización de los Arkansas Razorbacks —con sede en Fayetteville— en lo que va del verano, según informa Sports Illustrated. En junio pasado falleció ahogado Ryan Mallett, de 35 años, un antiguo quarterback del equipo de fútbol americano, según confirmaron fuentes en Florida. El 14 de este mes se confirmaba la muerte de Alex Collins, de 28 años, tras sufrir un accidente de auto en el mismo estado. Y el 19 de este mismo mes fallecía Keith Stokes, el estimado cuidador de la mascota de los Razorbacks: un jabalí que procedía de una granja local, según confirmó entonces Hunter Yurachek , el director del departamento de atletismo de la universidad.

