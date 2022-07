Una joven piloto recibe la picadura de un mosquito y muere a los poco días La piloto inglesa Oriana Pepper estaba en un adiestramiento en Bélgica cuando fue picada por un mosquito, nada inusual si no fuera que la joven falleció al cabo de unos días para el asombro de su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Oriana Pepper, una piloto en prácticas inglesa totalmente sana, murió a los pocos días de padecer la picadura de un mosquito en el rostro durante un adiestramiento en Bélgica, reveló un informe sobre su fallecimiento hecho público este miércoles. La joven de tan solo 21 años desarrolló una infección que se propagó hasta su cerebro y acabó causándole la muerte, reportó la BBC. El informe médico dado a conocer señala que el incidente sucedió mientras la piloto se encontraba en la ciudad belga de Amberes en julio del año pasado para presentar su examen de instrumentos, tras haber pasado las pruebas de teoría para su certificación. "[Fue] una desafortunada tragedia para una joven que claramente tenía una maravillosa carrera en su futuro", expresó Nigel Parsley, médico forense de la corte en Ipswich, en Inglaterra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la prensa inglesa, Oriana fue trasladada a un hospital luego de que la picadura cerca de su ojo derecho resultara en una inflamación y parecía estar infectándose. Dos días después de su primer visita y tras haber tomado una serie de antibióticos, regresó al hospital tras sufrir un desmayo. La joven falleció tres días después, el 12 de julio del 2021. Oriana Pepper Oriana Pepper | Credit: JustGiving Aparentemente, la piloto sufrió una embolia séptica en el cerebro, que causa la obstrucción de vasos sanguíneos, junto a una infección bacterial. Según los expertos, la perforación causada por el mosquito facilitó la infección. "[Oriana] murió de una grave infección causada por la picadura de un insecto en la frente", concluyó el forense. "Nunca antes he visto un caso como este. Es una de esas tragedias desafortunadas para una joven que claramente tenía una hermosa carrera y vida por delante". Los padres de la joven, junto a la Asociación Británica de Mujeres Piloto, le están rindiendo tributo con una beca para mujeres que deseen seguir sus pasos como piloto. "No amaba nada más que volar con su papá y su hermano Oliver, un estudiante de piloto comercial", expresó su padre Tristan Pepper. "Había conocido a alguien que amaba, estaba aprendiendo para convertirse en piloto comercial, estaba logrando sus sueños".

