Una madre de Los Ángeles muere de COVID sin haber podido cargar a su hija recién nacida La joven Vanessa Cárdenas González fue separada de su bebé en el parto tras haber dado positivo a la COVID-19 días antes de dar a luz. Murió un mes después. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de la muerte de Erika Becerra, cuyo parto tuvo que ser adelantado debido a complicaciones a causa del virus, al menos una segunda madre ha perdido la vida a causa de la COVID-19 sin haber tenido la oportunidad de sostener a su recién nacido. Según People. Vanessa Cárdenas González, de 33 años, dio positivo a la COVID-19 el pasado noviembre a tan solo días de dar a luz a su primera hija. Tras el parto, la madre fue inmediatamente separada de su recién nacida, a quien llamó Heaven, para evitar cualquier contagio y sin tener la oportunidad de cargarla entre sus brazos. “No querían exponer a la bebé, así que sacaron a la bebé de ahí”, reveló su esposo Alfonso González a la cadena local de Los Ángeles KTLA. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: GoFundMe Vanessa fue dada de alta con instrucciones específicas de guardar la cuarentena alejada de su bebé y de su familia. “Estaba muy enferma”, aseguró Alfonso. “Cuando manejábamos a casa me dijo: ‘Quiero a la bebé en el cuarto conmigo’. Y yo le dije, ‘no Vanessa, no se puede’”. De acuerdo a la página de recaudación de fondos GoFundMe, Vanessa solo vio a su hija a través de video llamadas mientras intentaba recuperarse en su casa. Pero, contó el esposo, el estado de la nueva madre rápidamente empeoró y tuvo que llamar a una ambulancia debido a que tenía problemas respiratorios. Vanessa fue trasladada al centro médico UCLA en Westwood, donde fue entubada. Ahí, la joven madre sufrió un ataque de corazón y daño cerebral. Falleció un mes después, de acuerdo a KTLA. “Lo más difícil para mi de todo esto es que no pudo cargar a su bebé”, dijo su esposo, que ahora está a cargo de sus hijos: Rubén, de 11 años; Joshua, de 7; y la pequeña Heaven, de apenas 1 mes. “Lloramos juntos, pero al mismo tiempo ellos saben que mamá está en casa con Dios, que ahora ya puede respirar”, contó.

