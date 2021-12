Muere joven hispano de 28 años en accidente de snowboard, en Nuevo México "Aquellos que tuvieron el placer de conocer a Jairo pueden dar fe de lo hermosa, especial y brillante persona que es", dice una página de GoFundMe para el servicio funerario de Jairo Hernández. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jairo Hernandez GOFUNDME Jairo Hernandez GOFUNDME | Credit: Jairo Hernandez GOFUNDME Una comunidad de Nuevo México está de luto por la pérdida de un técnico de emergencias médicas de 28 años que murió mientras practicaba snowboard durante el fin de semana de Acción de Gracias. Según KOAT, Jairo Hernández estaba haciendo snowboard en la estación de esquí de Sipapu el sábado cuando se vio involucrado en un accidente fatal. El alguacil del condado de Taos, Jerry Hogrefe, dijo inicialmente que Hernández golpeó un árbol, pero el departamento aún está completando una investigación sobre el incidente, informó KOB4. "Creemos que esto fue realmente un accidente que causó que [Jairo] muriera allí en la montaña", dijo Hogrefe. "La investigación preliminar no encuentra fallas u omisiones en el resort". Los funcionarios del resort le dijeron a KOB4 que la patrulla de esquí llegó al lugar del accidente en cuestión de minutos y administró ayuda a Hernández, quien luego fue declarado muerto después de ser trasladado a un hospital. El alguacil del condado de Taos también confirmó a KOB4 que Hernández llevaba un casco en el momento del accidente. Se estableció una campaña de GoFundMe para el funeral de Hernández y se recaudó casi $ 20,000 hasta el martes por la tarde. "Aquellos que han tenido el placer de conocer a Jairo pueden dar fe de lo hermosa, especial y brillante persona que es", escribieron los organizadores. "Jairo estaba lleno de vida, felicidad, baile y risas. Su sonrisa sigue siendo absolutamente contagiosa y su ESPÍRITU era como ningún otro". Jairo Hernandez Jairo Hernandez | Credit: GoFundMe "Jairo era único, honesto y tenía mucha pasión por su trabajo en el servicio de urgencias y por la vida", continuaron. "Era tan valiente y confiado con sus decisiones sobre la calidad de vida que quería vivir y las pasiones que imaginaba para sí mismo. Durante los momentos más difíciles que hemos tenido que enfrentar como trabajadores de la salud en el departamento de emergencias, se mantuvo positivo, compasivo y nos recordó nuestro propósito ". Los donantes de la campaña también recordaron a Hernández por su amabilidad y positividad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Jairo fue uno de los chicos más dulces que hemos conocido desde que vivo aquí en Rio Rancho", escribieron los donantes Roger y Mary Miller. "Era una luz en esta tierra. Que su familia tenga la paz y el consuelo de Dios durante este tiempo de dolor".

