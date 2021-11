La muerte de una joven de 22 años aumenta a nueve los fallecidos en el concierto de Travis Scott Una joven de 22 años herida de gravedad en el concierto de Travis Scott en Houston, TX, ha muerto este jueves en el hospital, lo que eleva a nueve el saldo de víctimas mortales de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bharti Shahan Bharti Shahan | Credit: Facebook Una joven de 22 años que resultó gravemente herida en el concierto de Travis Scott en Houston, TX, acabó muriendo este jueves en el hospital, con lo que se eleva a nueve el saldo mortal de la tragedia La víctima fue identificada como Bharti Shahani, una estudiante universitaria de 22 años de Texas, que quedó en estado de muerte cerebral a causa de las heridas que recibió en la avalancha humana que se produjo en el concierto, al que acudieron 50,000 personas. Según el diario británico Daily Mail, Shahani había sido declarada con muerte cerebral el martes y estaba conectada a un ventilador en el Hospital Metodista de Houston, donde la llevaron después del concierto. Bharti Shahan Bharti Shahan | Credit: Facebook "Era un día y un momento equivocados para que ella fuera al concierto Astroworld", dijo en conferencia de prensa su padre, Sunny. "Bharti solía cuidar de toda su familia. Cuidaba a su hermana menor, era como su madre, porque mi esposa empezó a trabajar conmigo y a apoyarme en el negocio", añadió. Otro miembro de la familia dijo que este era el primer concierto al que asistía la joven, quien fue acompañada de su hermana y su prima, de las que se separó en medio de la multitud. La joven solamente "quería pasar un buen rato. Por primera vez en su vida quería divertirse y eso se lo quitaron", dijo el familiar. "Era como un ángel para nosotros. Era la cabeza de familia. Fue muy buena con nosotros. Siempre tranquila, siempre escuchaba y tenía un futuro brillante", dijo el padre sobre la joven, que en este momento estudiaba en la universidad Texas A&M, donde había cambiado su especialización de ingeniería química a ciencias de la computación. "Lo único que les pido a todos es que, por favor, se aseguren de buscar justicia. No quiero que le pase lo mismo a la hija de otro", sostuvo. Travis Scott Astroworld Festival 2021 Travis Scott | Credit: Photo by Erika Goldring/WireImage La familia de Shahani aseguró que nadie se les ha acercado después de la tragedia, en el que otras ocho personas murieron, 11 sufrieron un paro cardíaco y unas 300 resultaron heridas. Desde el incidente el pasado viernes, Scott ha sido fuertemente criticado por el comportamiento que tuvo, ya que siguió cantando a pesar de la avalancha. El rapero también fue denunciado por uno de los heridos, Kristian Paredes, de 23 años, por "fomentar comportamientos peligrosos" e "ignorar los riesgos", según reportó CNN. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asimismo, la familia del pequeño Ezra Blount, de 9 años, interpuso una demanda contra el cantante por aparente "conducta negligente" que contribuyó a las lesiones potencialmente mortales que tienen al niño, quien se encuentra en un coma inducido. El reconocido abogado Thomas J. Henry dijo que ha sido contactado por un sinnúmero de víctimas que buscan demandar a causa de lo sucedido. "Creo que los daños sufridos por las víctimas pueden llegar a los miles de millones de dólares", indicó. Por su parte, Scott envió un mensaje a las familias de las víctimas y a sus fans luego del incidente, donde expresaba que estaba "desolado". "Mis fanáticos realmente significan el mundo para mí", sostuvo. "Siempre quiero dejarles una experiencia positiva. Nunca pude entender la gravedad de la situación".

