Muere joven físicoculturista mexicano muere al caerle encima un aparato de ejercicios La rutina de ejercicios habitual para un joven mexicano terminó con su vida ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado viernes 12 de noviembre, un joven de entre 25 y 30 años, aproximadamente, acudió como de costumbre a realizar su acondicionamiento físico habitual sin esperar que ese sería su último día de vida porque caerían sobre su cara 300 kilos de peso de un aparato de ejercicios. Todo ocurrió cuando este hombre, por la mañana, llegó al gimnasio que lleva por nombre Central CrossFit, ubicado en el centro de la Ciudad de México, para ejercitarse; mientras llevaba a cabo una rutina, fue sorprendido por una estructura que no estaba colocada adecuadamente y se desprendió cayéndole encima; lo cual, provocó su muerte instantánea, según informaron las autoridades a los medios de comunicación locales. Las personas que se encontraban al interior del establecimiento intentaron ayudarlo y retiraron el aparato que tenía encima; el cual, como se mencionó, pesaba 300 kilos. Después, luego solicitaron ayuda a los servicios de emergencia para que acudieran a prestarle ayuda. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron ya era demasiado tarde y solamente confirmaron la muerte de la víctima. Perder peso cuando tienes diabetes Perder peso cuando tienes diabetes | Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También llegaron los peritos de la Fiscalía General de Justicia para recolectar las pruebas y abrieron la carpeta de investigación correspondiente. Además, los familiares del deportista fueron a reconocer su cuerpo. De hecho, el padre del occiso dio a conocer que interpuso una denuncia contra los propietarios de Central CrossFit, argumentando que el accidente que le quitó la vida a su hijo fue ocasionado por la falta de mantenimiento de los aparatos, ausencia de botiquín y equipo de primeros auxilios.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere joven físicoculturista mexicano muere al caerle encima un aparato de ejercicios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.