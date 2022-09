Muere joven trabajadora al enredársele el pelo con una cinta transportadora de maletas en Nueva Orleans Una trabajadora de 26 años del aeropuerto de Nueva Orleans falleció luego de que su pelo se enredara con la cinta con la que estaban descargando las maletas de un avión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amigos y familiares de Jermani Thonmpson se encuentran de luto tras la trágica muerte de la joven de 26 años en un insólito accidente en el aeropuerto internacional de Nueva Orleans, LA. Las autoridades confirmaron el deceso de la operaria de equipaje, quien se encontraba trabajando cuando ocurrió el accidente. Por lo que se sabe, el cabello de la joven quedó atrapado en la cinta transportadora con la que se estaba descargando el equipaje de un vuelo de la aerolínea Frontier Airlines, lo que le causó graves lesiones, reportó People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No tengo palabras", comentó su madre Angela Dorsey, al sitio NOLA.com. "No puedo pensar". Jermani Thompson Jermani Thompson | Credit: Facebook/Jermani Thompson A través de un comunicado, el director de aviación del aeropuerto, Kevin Dolliole, lamentó la pérdida de quien consideraban parte de la familia que trabaja en las instalaciones aeroportuarias. "Estamos realmente tristes por la trágica pérdida de Jermani Thompson, miembro del equipo de apoyo de GAT Airline", dijo Dolliole a través de un comunicado, según el canal local WDSU. "El Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans extiende su más sincero pésame a sus amigos y familiares, y también a nuestros socios de GAT y a la Aerolínea Frontier". El director ejecutivo de GAT, Mike Hough, la compañía para la que trabajaba la fallecida, aseguró que la compañía está en contacto con la familia de la víctima, para ayudarlos en este proceso. "Estamos con el corazón roto y apoyando a su familia y amigos lo mejor que podemos", dijo NOLA.com. Por su parte, la familia desea saber exactamente las circunstancias de la tragedia. "Se fue a trabajar una mañana y nunca regresó a casa", dijo su cuñada Nichole Branch. "Es realmente irreal [lo que ha sucedido]".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere joven trabajadora al enredársele el pelo con una cinta transportadora de maletas en Nueva Orleans

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.