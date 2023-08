Muere joven de 17 años tras contraer la ameba 'comecerebros' después de nadar en un lago de Georgia La joven falleció tras contraer Naegleria fowleri y recién había comenzado su último año de bachillerato. Aquí lo que se sabe sobre su fallecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Megan Ebenroth Megan Ebenroth | Credit: Instagram/Megan Ebenroth Una adolescente de 17 años ha muerto tras sufrir una grave infección cerebral por contraer la ameba 'comerecebros' después de nadar en un lago de Georgia. Megan Ebenroth, falleció el pasado 22 de julio después de contraer la ameba conocida como Naegleria fowleri que al parecer se introdujo en su cuerpo en las aguas de un lago de agua dulce de dicha entidad. Christina Ebenroth, madre de la joven fue quien confirmó las malas noticias a la estación local WRDW-TV justo unos días después de que el Departamento de Salud del Estado de Georgia emitiera una alerta da salud pública sobre ese tipo de infecciones. La oficina del forense del condado de McDuffie informó a la estación told WJBF que la joven pasó un par de días en el hospital tras el incidente y que su caso ha sido clasificado como una infección cerebral. "Quiero que se sepa que los médicos en el hospital intentaron hacerle una prueba en la espina para diagnosticarla", explicó su madre al respecto. Hasta el momento no han trascendido más detalles específicos sobre el caso pero se sabe que la joven era una destacada estudiante y quien recién había comenzado sus estudios del último año de bachillerato en la escuela Thomson High School con planes de cursar estudios el próximo año en la Universidad de Georgia, según informa WRDW-TV. Empleados del club The Belle Meade Country Club, donde labora Seth Adams, el novio de la joven fallecida, han creado una campaña en GoFundMe campaign para ayudar a la familia Ebenroth. "Megan Ebenroth falleció repentinamente tras sufrir una rara infección cerebral", se dijo en el post. "Y quisiéramos usar este momento de luto para ayudar a la familia de Megan". Según la alerta pública el caso de Ebenroth es el sexto registrado en el estado de Georgia desde 1962. A pesar de que una infección de este tipo es muy rara la agencia advirtió que "los usuarios de aguas recreacionales deberían asumir que siempre existe un riesgo cuando entran a un depósito de agua tibia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los síntomas más frecuentes de personas infectadas con Naegleria fowleri son intensos dolores de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos y rigidez de nuca, entre otros. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) la infección también podría producirse cuando el agua contaminada del agua de piscinas con cloro inadecuado, o con agua del grifo calentada y contaminada, se introduce por la nariz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere joven de 17 años tras contraer la ameba 'comecerebros' después de nadar en un lago de Georgia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.