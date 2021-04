Muere un joven bombero hispano en su primer día de trabajo Efrén Medina fue encontrado inconsciente luego de responder a una llamada de servicio. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los bomberos de la localidad de St. Marys, GA, está de luto tras la muerte de uno de sus miembros que recientemente se había incorporado al departamento. El pasado lunes, el departamento dio a conocer la triste noticia de que el joven Efrén Medina, de 20 años, falleció durante su primer turno de trabajo. "El bombero Efrén Medina murió mientras estaba de servicio. El bombero Medina había sido recientemente contratado y trabajaba su primer turno", confirma el mensaje en la cuenta oficial de Facebook del departamento de bomberos. "Se le conocía por su gran pasión de querer ser bombero y su amor por el servicio de bomberos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El departamento reveló que el joven murió mientras dormía después de haber respondido a una llamada de madrugada. De acuerdo al jefe de bomberos Tom Lackner, Medina regresó a la estación con otros compañeros alrededor de las 3:30 a.m. Cuando sus compañeros intentaron despertarlo horas más tarde, el bombero novato no respondía. "Un joven de 20 años no debería [morir]", comentó a la prensa Lackner. "Nunca imaginas que un joven de 20 años no va a despertar". Efren Medina Credit: GoFundMe El joven trabajaba su primer turno de 24 horas cuando falleció, informó la Administración de Bomberos de Estados Unidos. Según Lackner, Medina había pasado sus exámenes físicos y las pruebas de agilidad correspondientes, antes de ser contratado, y físicamente todo parecía normal. No obstante, el incidente está siendo investigado y el forense determinará la causa de muerte, de acuerdo a First Coast News. Amigos de Medina crearon una página de recaudación de fondos GoFundMe para ayudar a su viuda, Brittany Vásquez, con los gastos fúnebres. "Efrén era un hermano, hijo, esposo y amigo maravilloso para todos. Era muy cariñoso, alegre y trabajador. Efrén se dedicó a trabajar para convertirse en un bombero y ayudar a otros desinteresadamente siendo un EMT (técnico médico de emergencia)", se lee en la página web. "Estamos absolutamente devastados por su muerte y estamos batallando para recaudar los fondos y apoyar a su esposa Brittany Vásquez con los gastos". Los servicios fúnebres se llevarán a cabo la tarde de este jueves en la iglesia Allison Memorial Chapel de St. Marys.

