Muere el periodista mexicano Jorge Berry, exesposo de Lolita Ayala, ¡los detalles! El periodista murió en un hospital en Puerto Vallarta, México Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Berry Jorge Berry | Credit: Twitter Joaquín López Dóriga Tras informarse esta semana que su estado de salud era grave y tenía muerte cerebral, hoy se dio a conocer que el respetado periodista Jorge Berry perdió la vida a los 72 años. En sus últimos minutos de vida estuvo acompañado de su familia como su hijo Alejandro Berry. "No pude ser más afortunado de tener al padre que tuve. Un hombre de una mente brillante y de un corazón gigante. Mis hermanos y yo estamos muy orgullosos de ser tus hijos. Se fue rodeado de amor y escuchando a los Beatles. Vuela alto. Vives en nosotros", escribió en sus redes. "Periodista desde 1973. Antes de eso, rockero", así era como se definía el mexicano de ascendencia estadounidense, quien cubrió noticias de impacto mundial como entre otras, la caída de las Torres Gemelas, la muerte de la Princesa Diana de Gales, la visita del Papa Juan Pablo II a México y Cuba. Jorge Berry Jorge Berry | Credit: Twitter Sofía Villalobos Fue reportero, corresponsal y presentador titular de diferentes noticieros, era columnista del diario El Financiero. Berry también es reconocido como ex esposo de la periodista Lolita Ayala. Su muerte conmocionó a diversas personalidades. "Gracias por todo lo que hiciste por mú", escribió Enrique Burak. "Con esa sonrisa te recordaremos. Siempre generoso en tus enseñanzas", compartió por su parte Sofía Villalobos. ¡En paz descanse!

