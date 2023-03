Muere una estrella de TikTok y madre de dos hijos a los 30 años La inesperada muerte a los 30 años de la influencer Jehane Thomas, quien solía compartir en sus redes sociales su vida de mamá y su lucha con la migraña, ha conmocionado a sus seres queridos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jehane Thomas Jehane Thomas | Credit: GoFundMe La estrella de TikTok y madre de 2 niños Jehane Thomas falleció inesperadamente después de experimentar fuertes dolores de cabeza, informó su amiga Alyx Reast. Según explica Reast en la cuenta de GoFoundMe creada para sufragar el funeral, Thomas murió el pasado viernes y si bien había estado enferma en los últimos meses, su fallecimiento fue una sorpresa. Su familia está desolada. La influencer de 30 años, que también fue copropietaria de un pequeño negocio de papelería, tiene más de 83,000 seguidores en TikTok, donde documentaba su vida como madre de Isaac, de 3 años y medio; y el pequeño Elias, de casi 2 años. A principios de este mes, la joven británica compartió en sus plataformas sociales que se le había diagnosticado neuritis óptica. "Me diagnosticaron neuritis óptica hace unos meses después de casi 2 años de que me dijeran que mis migrañas estaban relacionadas con el estrés", escribió. "Entonces pensaron que tenía esclerosis múltiple, que se descartó (por ahora), pero ahora la presión en mi cabeza literalmente me quita los pies". Días después del diagnóstico siguió sintiéndose mal y fue ingresada en un hospital, donde permaneció una semana. Sin embargo, su dolor continuó y tuvo que regresar, según People. Dos días antes de su muerte, reveló que seguía sufriendo de fuertes dolores y que se estaba preparando para someterse a una cirugía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy esperando para ver si puedo tomar uno de mis frovatriptán antes de la cirugía porque ningún otro analgésico alivia esta presión o si necesito aguantarla y espero que la cirugía me brinde un alivio instantáneo", compartió en TikTok. "No puedo levantar la cabeza sin querer enfermar y no puedo caminar, necesito que me lleven en ruedas a todas partes. Así de fuerte es este dolor". @@jehanethomas1

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere una estrella de TikTok y madre de dos hijos a los 30 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.