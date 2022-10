Un jardinero en California fallece tras caer dentro de una trituradora de madera Las autoridades de California confirmaron el desgraciado accidente la tarde de este martes en Menlo Park, cerca de San Francisco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un dedicado jardinero que se trasladó este martes hasta el parque Menlo de San Francisco, CA, para realizar su trabajo de rutina podando los árboles, acabó perdiendo la vida de una manera horrible. Las autoridades recibieron una llamada de emergencia que reportaba una terrible tragedia en el parque. Al llegar al lugar, la policía encontró sin vida al jardinero, cuya identidad no se ha revelado, reportó People. "Nos sentimos mal y tristes", comentó Lisa Mitchell, residente del área, al canal local de ABC. "Estamos realmente tristes. Intentamos imaginar lo que está sintiendo la pobre familia y sus compañeros. Y simplemente es demasiado. Nos sentimos terrible". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Police tape Credit: Getty Images De acuerdo a las investigaciones preliminares, el hombre cayó dentro de la trituradora que operaba y murió a causa de sus heridas en el lugar de los hechos. "Vemos todas [las] camionetas [de los jardineros], así que solo me puedo imaginar lo que están sintiendo porque estoy segura que tratan a sus empleados como familia y es terrible", explicó Mitchell. "Escuchas la posibilidad de que pasen cosas horrorosas, pero realmente no sabes si suceden. Y hoy fue una prueba clara de que pueden [pasar]". La Agencia de Seguridad y Salud en el Trabajo ha abierto una investigación para determinar si hubo alguna violación de las normas y reglas de seguridad, según la cadena NBC.

