¡Muere el legendario actor británico de Hollywood Jack Hedley! Tenía 92 años. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El clásico actor Jack Hedley, quien participó en legendarios films como Lorenzo de Arabia y Sólo para tus ojos, ha muerto a los 92 años tras padecer una breve enfermedad, según reportó el medio Variety. The Times of London confirmó que el histrión británico falleció el 11 de diciembre y reveló que "siguiendo sus deseos, no se celebrará un funeral en su nombre. Su familia y sus amigos le extrañarán muchísimo". Jack Hedley era muy conocido en el medio por sus poderosas actuaciones, aseguraron desde Turner Classic Movies, y gracias a ellas logró llegar a intepretar alrededor de cien papeles a través de varias décadas. Jack Hedley Credit: Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nació en Londres en 1929 con el nombre de Jack Hawkins, pero quiso cambiarlo ya que otro actor muy conocido de su época se llamaba como él, recordó Variety, y así nacería Jack Hedley. Comenzaría su carrera artística en los años cincuenta. Su primer papel registrado en IMDB fue en la serie de televisión The Buccaneers y después protagonizó shows como White Hunter, Fair Game y Television Playwright, así como The Third Man, Somerset Maugham Hour y No Hiding Place. Jack Hedley Credit: Getty Images Algunas apariciones en las películas de los años sesenta incluirían títulos como Trouble in the sky y Make Mine Mink. En Lorenzo de Arabia, apareció junto a Peter O´Toole, donde interpretó a un reportero. Más tarde, en 1981, se convirtió en el padre de Carole Bouquet, Sir Thimothy Havelock, para la saga de James Bond en la exitosa cinta For Your Eyes Only. Jack Hedley Credit: Getty Images En los ochenta, Hedley continuó trabajando en televisión y apareció en One by one, Hard cases y A Quiet Conspiracy. Sus últimos créditos datan del año 2000 y aparecen en la miniserie dramática St. Paul donde interpretaba a un sumo sacerdote. Descanse en paz.

