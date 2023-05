Noticias Telemundo 47 llora muerte de entrañable compañero: "Que descanses en paz; tu legado nunca será olvidado" Emmanuel "Manny" Parais llevaba más de tres décadas en Telemundo, su hijo asegura que murió jugando al tenis. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Veronica Contreras Manny parais Credit: IG/Veronica Contreras Integrantes del equipo de Telemundo Noticias 47 lloran la muerte de unos de sus queridos integrantes que llevaba 39 años laborando en la cadena y quien falleció de manera inesperada el pasado domingo mientras jugaba al tenis, según ha informado su hijo. Emmanuel "Manny" Parais falleció 14 de mayo a sus 63 años, según confirma su obituario en línea. "Mi padre falleció [de] manera inesperada jugando al tenis", manifestó por medio de sus redes George Parais, músico e hijo del técnico de Telemundo. "Cualquier que conocía a mi padre sabía que el tenis estaba en su ADN desde que fue un niño recogedor de pelotas en el Abierto de Tenis, hasta jugar para la universidad de St. Johns en sus años universitarios". "Manny siempre estarás en mi corazón, mi querido amigo", expresó al respecto Verónica Contreras, presentadora de deportes de Noticias Telemundo 47 en sus redes. "Descansa en paz 🙏🏼RIP expresó agregando un corazoncito y una cara triste. El técnico de origen griego se desempeñaba como supervisor de la cadena, según consta en su perfil profesional de LinkedIn. "Emanuel Parais tenía el corazón más grande", prosiguió su hijo. "Fue un hombre que amó su trabajo y capturaba la belleza por medio de video y fotografía dentro y fuera del trabajo. [Era] el hombre más amable, dulce, cariñoso humilde y alguien cuyo legado seguirá viviendo". George Parais con su padre, Emmanuel "Manny" Parais en foto de archivo: George parais and Manny Parais Credit: IG/George parais Por su parte, el periodista puertorriqueño Allan Villafana, presentador de Noticias Primera Edición, también rindió tributo a su "hermano griego". "Manny Parais [es] alguien que conozco desde 1993. Gracias Manny por tantos momentos agradables, regulares y fuertes. Gracias por enseñarme la ciudad de Nueva York", exclamó el presentador. Allan Villafana Manny Parais Credit: IG/ Allan Villafana SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias por dejarme saber que la familia está por encima de todo, como fue cuando visitamos Cuba", prosiguió el boricua en su tributo publicado este martes. "También por compartir cómo fue ese día del 11 de Septiembre y los días que siguieron cubriendo la noticia sin haber estado con tu esposa y tus hijos; Hoy estoy muy triste [por] saber que ya querías ser abuelo. Que descanses en Paz, sé que tu legado nunca será olvidado".

