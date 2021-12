¡Fallece integrante de Il Divo, Carlos Marín, a los 53 años! Las últimas noticias de su estado de salud avisaban que estaba intubado en la UCI en coma inducido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días compartimos la noticia de que el cantante de Il Divo Carlos Marín, se encontraba grave en un hospital de Manchester y en coma inducido. Hoy los demás integrantes del grupo compartieron en redes la dolorosa noticia de su pérdida. El cantante español se incorporó al Il Divo en el año 2003 y desde entonces gozó de éxito internacional. Así se despidieron de él sus compañeros: "Con el corazón rotos, les dejamos saber que nuestro socio y amigo Carlos Marín ha fallecido. Todos le extrañaremos, su familia, sus amigos y sus fans. Nunca habrá otra voz u otro espíritu como el de Carlos. Los cuatro hemos estado juntos en esta aventura apasionante llamada Il Divo, y vamos a extrañar infinitamente a nuestro querido amigo. Oramos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor, David, Sebastien y Urs" Carlos Marin Il Divo Credit: IG Il Divo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fans de esta banda tan especial y querida reaccionaron con incredulidad a la noticia: "No me lo puedo creer"; "que noticia tan demoledora… Tenía la voz más increíble y la personalidad más linda"; "no puede ser, lo siento con todo mi corazón y mi alma", se iban acumulando en su feed un mensaje tras otro. Carlos Mrín IL DIVO Carlos Mrín IL DIVO | Credit: (Photo by Timothy Norris/Getty Images) La semana pasada, Il Divo informó a sus fans que cancelaban las fechas de sus conciertos de Navidad hasta el año próximo debido a una enfermedad. Ya antes habían pospuesto otros tres shows en Inglaterra, entre el 7 y el 9 de diciembre. Antes de ingresar en el hospital, el cantante promovía desde su Instagram dos conciertos programados para febrero, en Dallas y Orlando. "¡No puedo esperar a verles!", escribió.Descanse en paz.

