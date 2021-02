Close

Muere una estrella de TikTok a los 18 años “Estoy molestando a todos, esta es mi última publicación”, fueron las últimas palabras de la joven a sus seguidores en las redes antes de aparentemente quitarse la vida. Los detalles de esta tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La estrella de TikTok Dazhariaa Quint Noyes, mejor conocida como Dee, murió a los 18 años después de compartir un video de despedida en las redes sociales. "Está bien, sé que estoy molestando a todos, esta es mi última publicación", fueron las últimas palabras que compartió la joven con sus 1.5 millones de seguidores en TikTok, según el diario New York Post. De acuerdo al Daily Mail, sus padres confirmaron que la joven se había quitado la vida. La madre precisó en Facebook que se había ahorcado. "Descansa en el cielo mi pequeña jelly bean", dijo en su cuenta de Instagram Raheem Alla, padre de la joven. "Mi hija Dazharia nos ha dejado temprano y ha sido llamada a volar con los ángeles. Ella era mi pequeña, mejor amiga y no estaba preparado de ninguna manera para enterrar a mi hija. Estaba tan feliz, y estaría tan emocionada de verme cuando regrese a casa después de estar de viaje", lamentó Alla en la página de GoFoundeMe creada para recaudar fondos para su funeral "Ojalá me hubiera hablado de su estrés y sus pensamientos suicidas. Podríamos haber . Solo quiero abrazarte de nuevo mi jelly bean. Ahora llego a casa y ya no estarás esperándome. Tengo que dejarte volar con los ángeles", agregó. Dee había dicho a sus seguidores que su madre era una adicta a las drogas y que tenían una relación conflictiva. Dijo en uno de sus videos que su progenitora supuestamente la había mentido en varias ocasiones sobre quién era su verdadero padre y que le había "hecho mucho daño" porque anteponía a sus novios a ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La adolescente de Baton Rogue, LA, también tenía una página de YouTube en que compartía videos de su vida y se unía a los challenges virales del momento. Sus fans acudieron a las redes para dejar mensajes lamentando su muerte. "Descansa en paz para su hermosa alma. Era una mujer fuerte, pero pasó por tantas cosas malas. Su corazón se mantuvo fuerte durante demasiado tiempo, hasta que no pudo más"; "no puedo creer que te hayas ido. Siempre te miro. Siempre me haces reír con tus videos", son algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.

