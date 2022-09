Muere famosa influencer de TikTok en un accidente mientras hacía paracaidismo Tanya Pardazi, de tan solo 21 años, cayó y murió mientras realizaba su primer salto en paracaídas en Toronto, Canadá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tanya Pardazi Tanya Pardazi | Credit: Instagram Tanya Pardazi Una famosa influencer canadiense de TikTok de 21 años murió hace unos días en Toronto después en un fatal accidente de paracaidismo. El 27 de agosto, Tanya Pardazi estaba haciendo paracaidismo en Skydive Toronto cuando cayó y murió en el acto al no abrirse correctamente su paracaídas. La empresa donde realizó el salto declaró en un comunicado a través de Facebook que "la paracaidista abrió el paracaídas principal a baja altura y sin el tiempo/altitud requeridos para que se inflara el paracaídas de reserva". Aunque no nombró específicamente a la paracaidista, ha podido ser identificada como Tanya Pardazi, una estudiante de filosofía en la Universidad de Toronto, según CTV. Pardazi también era una influencer de TikTok con más de 95.000 seguidores. "La saltadora fallecida acababa de incorporarse a la comunidad de paracaidismo y será extrañada por los estudiantes y compañeros saltadores de Skydive Toronto Inc. El equipo de Skydive Toronto Inc se ha visto profundamente afectado por este accidente, ya que a lo largo de los pasados 50 años se ha perfeccionado el programa de formación de estudiantes", añadió el centro. Además, declaró que están cooperando con la investigación del Servicio de Policía de South Simcoe para esclarecer los hechos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Realmente vivió cada segundo al máximo", dijo su amiga Melody Ozgoli a CTV. "Esta noticia nos ha impactado mucho. Es muy difícil de procesar. Han pasado un par de días, pero todavía no lo creemos". Kimia Sepanlou, otra amiga, llamó a Pardazi 'una de las chicas más valientes que conoció'. "Siempre que la veíamos sabíamos que nos esperaba una aventura porque no le gustaba aburrirse, ni ella, ni con las personas que tenía a su lado". El equipo de animadoras de la Universidad de Toronto, del que formó parte, quiso despedirse de ella con un bello mensaje a través de Instagram: "Por siempre parte de nuestro equipo y en nuestros corazones, Tanya Pardazi fue una en un millón".

