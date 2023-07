Muere la influencer Haley Odlozil, quien documentó los últimos meses de su grave enfermedad La comunidad de Tik Tok ha despedido con tristeza a Haley, de 30 años, diagnosticada de un cáncer de ovarios terminal en 2015. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el año 2015 Haley Odlozil recibió la peor noticia de su vida: fue diagnosticada con un cáncer terminal de ovarios. A partir de aquí tomó una importante decisión: apostar por vivir. Los últimos meses creó junto a su esposo Taylor, su propia comunidad para contar cómo era su día a día en la evolución de la enfermedad, especialmente en la fase final. Sus seguidores, especialmente los de Tik Tok donde alcanzó una gran visibilidad, están de luto. Ellos la han acompañado estos meses, en las buenas y las no tan buenas. Haley Odlozil Fallece la influencer Haley Odlozil | Credit: IG/Haley Odlozil Con la ayuda de su marido, compartieron cada momento de este difícil proceso en el que Haley regaló muchas sonrisas. El pasado viernes, fallecía rodeada del amor de los suyos, y con un cariño intenso de su familia virtual. "Es con una inexplicable tristeza que les comunico que mi dulce Haley ha fallecido. No puedo describir la cantidad de dolor que hay en mi corazón y en el de toda la familia", empieza el mensaje de Taylor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo hizo acompañado de una foto familiar que les incluye a ellos como pareja y a su hijito Weston. "Nunca supe que el corazón podía doler físicamente. Nunca he visto a nadie luchar tanto por la vida. Su amor por mí, por Weston, su familia y sus amigos es lo que la mantuvo hacia adelante por tanto tiempo, especialmente los últimos 8 meses. Me siento bendecido de que Haley haya sido parte de mi vida por 16 años. Ha sido un honor poder cuidarla", prosiguió su esposo en un escrito conmovedor. Taylor dio las gracias a todos sus seguidores por el amor incondicional y las muestras de cariño constantes a su mujer. Pero también afirmó que se tomaría un receso de las redes sociales para vivir este duelo junto a su hijo. La pareja empezó a documentar su última etapa en Octubre, tal y como reconocieron en exclusiva a PEOPLE el pasado Junio. "Fue cuando descubrimos que se nos estaban agotando las opciones y teníamos que dejar que todo sucediera de forma natural. Las siguientes semanas, hicimos un video mostrando recuerdos de momentos que habíamos pasado juntos y lo publicamos en Acción de Gracias", explicó Taylor. Su historia se hizo viral de inmediato. Con su partida, deja un gran vacío, pero también muchos corazones llenos del amor que siempre dio. Vuela alto, Haley.

