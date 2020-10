Close

Muere de COVID-19 un influencer de fitness tras negar su existencia Fue la madre de sus tres hijos quien dio a conocer la triste noticia junto a una foto familiar: “Dios mío, qué triste estoy que no me escuchaste acerca de tu salud”. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un influencer ucraniano que negaba la existencia de la COVID-19 falleció luego de contraer el coronavirus en un viaje a Turquía. Se trata de Dmitriy Stuzhuk, cuyas rutinas de ejercicios en Instagram eran seguidas por más de un millón de usuarios. Según contó su exesposa en redes, el deportista falleció debido a complicaciones cardíacas. Image zoom Dmitriy Stuzhuk / Instagram “Dmitry ya no está con nosotros. Su corazón no soportó [la enfermedad]”, escribió Sofia Stuzhuk el pasado sábado junto a una adorable fotografía junto a él y sus tres hijos pequeños; David, Lola y Olivia. La última imagen de Stuzhuk, de 33 años, en Instagram es una fotografía suya con el respirador puesto y un mensaje en el que reconoció que no creía que el coronavirus existía hasta que se enfermó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como todos saben por las historias, tengo coronavirus”, escribió. “Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos de manera convincente: también pensé que no había COVID-19 hasta que me enfermé ¡La enfermedad no es efímera! Y es pesada. Pero todo en orden”, agregó, tras explicar que estaba estable y que regresaba a casa. De acuerdo con el Daily Mail, el entrenador había despertado en Turquía con el cuello hinchado, dolor de estómago y dificultades para respirar. Al regresar a su país dio positivo y tuvo que ser hospitalizado, pero luego de haber sido de dado de alta tuvo que regresar al centro médico por las complicaciones que se le presentaron. “Dios, es tan terrible darse cuenta de que él ya no está con nosotros", dijo su exesposa. "Dios mío, qué triste estoy que no me escuchaste acerca de tu salud, pero siempre hemos respetado las elecciones de los demás. Ya no estábamos juntos, pero no me duele menos. Lo siento mucho”, escribió un extenso y conmovedor mensaje de despedida al padre de sus hijos, de quien estaba recientemente separada, según el Daily Mail. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

