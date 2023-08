Muere la influencer de fitness Larissa Borges a los 33 años La joven brasileña Larissa Borges estuvo en coma una semana tras sufrir un paro cardíaco por razones aún desconocidas. Ya en el hospital, sufrió otro paro que le segó la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La influencer brasileña de fitness Larissa Borges murió la madrugada de este lunes en un hospital de la ciudad de Gramado luego de sufrir dos paros cardíacos en poco más de una semana. Según el diario Globo, la joven de 33 años sufrió un paro cardíaco el pasado 20 de agosto que la llevó a ser hospitalizada en estado de coma. Tras una semana internada, sufrió un segundo paro que acabó con su vida. Para determinar la posible causa de los paros en un paciente tan joven, las autoridades harán un examen post mortem al cuerpo de Borges. "Existe reporte de posible ingestión de sustancias estupefacientes, acumuladas con bebidas alcohólicas. El cuerpo fue enviado para hacerle una autopsia. Intentaremos buscar mediante pruebas de laboratorio sustancias que posiblemente consumió", dijo al diario el agente Gustavo Barcellos encargado de la investigación. Larissa Borges Credit: Instagram | Larissa Borges "Ya hemos tenido noticias del novio que estaba con ella y estamos investigando el caso", agregó. La familia de la influencer comunicó la trágica noticia a través de las redes sociales de Borges con un conmovedor mensaje. "El dolor de perder a alguien tan joven, de solo 33 años, y tan amable, es abrumador. Nuestros corazones están rotos y la soledad que sentimos es indescriptible", comentaron en el Instagram. Además, los familiares pidieron ayuda a sus seguidores para recaudar fondos para transportar el cuerpo desde Gramado, donde la joven se encontraba de visita, a Brasilia, su ciudad natal, informó el Daily Mail. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cualquier cantidad, por pequeña que sea, marcará la diferencia y ayudará a aliviar la carga financiera que enfrenta la familia durante este momento tan difícil", escribió un miembro de la familia. Solo tres días antes de su hospitalización, Borges había compartido una foto con sus 33,000 seguidores posando en las calles de Gramado, una bonita ciudad en las montañas del estado de Rio Grande do Sul.

