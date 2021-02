Close

Muere hombre de Michigan en un baby shower tras explotar un cañón en honor al bebé Evan Thomas Silva, de 26 años, falleció cuando el dueño de la vivienda donde se realizaba la celebración disparó un cañón para celebrar la llegada del bebé. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La celebración de un baby shower que se llevaba a cabo en el condado de Genesee, en Michigan, acabó en tragedia luego de que uno de los invitados al festejo muriera al ser impactado por un cañón que el dueño de la vivienda activó para celebrar la futura llegada del bebé. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 6 de febrero en una casa del poblado de Gaines. Hacia las 7:30 p.m. los invitados llevaban a cabo el festejo en el patio trasero de la vivienda. En determinado momento el dueño de la casa activó el aparato que al explotar cual metralla alcanzó con pedazos de metal a Evan Thomas Silva, uno de los invitados al festejo, de 26 años. Según reportes de MLive Michigan el hombre estaba parado a unos 10 o 15 pies de distancia del cañón y aún así fue alcanzado por el explosivo. Los pedazos de metal también alcanzaron a tres carros y parte del garaje que se ubicaba hacia el frente de la vivienda. Silva se estaba acompañado de otras cinco personas, pero afortunadamente nadie más resultó herido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La víctima fue transportada de urgencia al Hurley Medical Center de Flint, Michigan, donde falleció a causa de sus heridas, según informaron portavoces de la Policía Estatal de Michigan. Según el mencionado sitio el cañón usado en el trágico baby shower fue fabricado por la compañía Signal Cannon, y se supone que fue creado para emitir una luz grande y un chispazo con un sonido fuerte y humo, según indicó la policía. Las autoridades continúan investigando lo ocurrido.

