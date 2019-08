Muere un hombre tras participar en un concurso de comer tacos: se los tragó "sin masticarlos" La policía de Fresno investiga la muerte de Dana Hutchings, de 41 años, quien falleció en el parque Chukchansi tras participar en un concurso de comer tacos. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía de Fresno, en California, investiga las causas de la muerte de Dana Hutchings, un hombre de 41 años que falleció este martes luego de participar en una competencia de comer tacos. Testigos aseguran que antes de fallecer el sujeto engulló los tacos “sin masticarlos”. Los hechos ocurrieron en las instalaciones del parque Chukchansi y durante un partido de pequeñas ligas de béisbol entre los Grizzlies de Fresno y los Redbirds de Memphis. “Él estaba comiendo tan rápido en comparación con los otros dos concursantes”, aseguró Matthew Boylan, a Fresno Bee, quien presenció la competencia junto con otras 40 personas, aproximadamente. “Era como que él nunca había comido en su vida. Se sambutía los tacos por la boca sin masticarlos”. Boylan asegura que como a los 7 minutos de terminado el concurso Hutchings se colapsó sobre la mesa y se golpeó en el rostro, luego cayó al suelo. El evento quedó suspendido en ese mismo momento. Paramédicos y rescatistas acudieron al mencionado parque para asistir a Hutchings según reporta la agencia Associated Press. El hombre fue trasladado de urgencia al Centro Médico Regional de la Comunidad en Fresno, pero a pesar de los intentos por salvarlo falleció. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades buscan determinar las causas exactas de su muerte por medio de la autopsia que se le realizará este viernes. “Estamos devastados por saber que el fanático que recibió atención médica después de un evento en el partido del martes por la noche murió”, expresó por su parte Derek Franks, presidente del equipo de los Grizzlies por medio de un comunicado. “Los Grizzlies de Fresno extendemos nuestras sinceras plegarias y condolencias a la familia del Sr. Hutchings”, agregó Franks para asegurar que el equipo colaborará con las autoridades para la investigación del fallecimiento. Se desconoce cuántos tacos ingirió el fallecido, pero de acuerdo a la agencia AP en el Campeonato de Tacos de Fresno del 2018 uno de los participantes llegó a comerse 73 tacos en 8 minutos, según reportó entonces la cadena KFSN-TV. Advertisement EDIT POST

