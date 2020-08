Muere hombre en custodia de la Patrulla Fronteriza: se cayó del muro divisorio El hombre cayó en un campo abierto en Arizona y trasladado al Yuma Regional Medical Center donde murió. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de origen mexicano falleció estando bajo custodia de la Patrulla Fronteriza luego de intentar cruzar la línea divisoria entre México y Estados Unidos y resultar gravemente herido al caer del muro. El hombre, simplemente identificado como un nacional del país vecino de 33 años, fue encontrado el pasado 26 de julio por los agentes fronterizos luego de que se viniera abajo del muro y cayera en un campo abierto de Yuma, en Arizona, según reza un comunicado de prensa del departamento de Aduanas y Protección Fronteriza emitido este fin domingo. "Inmediatamente se le brindó ayuda" en el sitio donde cayó, se asegura en dicho documento. El hombre fue trasladado al Yuma Regional Medical Center donde se confirmó su fallecimiento este sábado primero de agosto. "Queremos expresar nuestras condolencias a su familia", se aseguró por medio del comunicado, sin que se detallara el tipo de heridas que sufrió el fallecido migrante. Según fuentes en Tucson, el muro fronterizo tiene postes que alcanzan hasta los 30 pies de altura en el poblado de San Luis, al sur de Yuma: Hasta septiembre de 2019, el departamento de Aduanas y Protección Fronteriza anunciaba que se habían levantado ya más de 66 millas del muro en San Diego, El Paso, Yuma y Tucson, entre otras localidades. Aquí una foto del presidente Donald Trump visitando las obras, que continúan: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este incidente recuerda lo ocurrido el 18 de junio pasado cuando otro mexicano, esta vez de 47 años, intentó saltar el muro y resultó gravemente herido al caer del lado de Nogales, en el mismo estado de Arizona. En aquella instancia, el migrante sufrió "lesiones significativas en el lado derecho de la cabeza y el brazo izquierdo", según se dijo en un comunicado oficial del del departamento de Aduanas y Protección Fronteriza . El sujeto falleció luego de ser sometido a una cirugía para intentar salvarlo.

