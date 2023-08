Muere uno de los hijos gemelos de una conocida periodista mexicana La periodista Matilde Obregón está de luto. Sus hijos gemelos Diego y Francisco Forastieri sufrieron un accidente por el que uno de ellos murió y el otro tuvo que ser hospitalizado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La periodista Matilde Obregón está de luto. Sus hijos gemelos Diego y Francisco Forastieri sufrieron un accidente en el que uno de ellos murió y el otro tuvo que ser hospitalizado. De acuerdo a Las autoridades de la localidad de Valle Bravo, en el estado de México, informaron el pasado fin de semana del derrumbe de un balcón de una casa en el que, además de los dos jóvenes de 29 años, se encontraban otras tres personas que también resultaron heridas, de acuerdo a medios mexicanos como El Heraldo de México. La periodista Ana María Álvarado dijo en su canal de YouTube, que no tenía planeada dar la información porque recibió la información de forma privada. Sin embargo, decidió compartirla ya es de conocimiento público por los mensajes que ha visto en las redes sociales. TV Azteca, en cuyo programa MasterChef Celebrity concursó Obregón, informó que el hermano fallecido era Francisco, según recogen medios mexicanos. Matilde Obregón y sus hijos gemelos Credit: Instagram / Matilde Obregón "Inició con un incendio, se cayó una viga y desafortunadamente falleció uno de los hijos de Matilde Obregón y el otro está en el hospital y es muy terrible noticia", contó Alvarado quien aprovechó también para mandar sus condolencias a su amiga y familia. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Obregón es una de las periodistas fundadoras de la revista TV Novelas y actualmente tiene un programa de entrevistas en YouTube en el que conversa con actores, cantantes y artistas. Hasta este momento, la comunicadora no se ha pronunciado al respecto. Amigos y colegas han expresado sus condolencias públicamente.

