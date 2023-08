Muere el hijo del influencer Jorge Aníbal Cassis: "No tengo ya corazón, no siento ya nada"

Varios medios ecuatorianos reportaron este jueves la muerte del hijo del influencer ecuatoriano Jorge Aníbal Cassis, quien recién acababa de cumplir 18 años. "Jorge Eduardo Cassis, hijo del reconocido influencer Jorge Anibal Cassis, falleció este jueves 3 de agosto", informó El Diario Ecuador.

A través de las redes sociales, Cassis publicó un conmovedor mensaje en el que, roto de dolor, expresa su sentir en estos difíciles momentos que está viviendo.

"La vida me ha arrancado 1/4 de mi alma, sin embargo siento que la perdí toda. No tengo ya corazón, no siento ya nada. Las lágrimas ya no significan lo mismo, el dolor en mi estómago por el hambre no me importa, no quiero comer… si fuera posible, dejaría hasta de respirar en este momento", comenzó escribiendo el creador de contenido gastronómico.

Jorge Aníbal Cassis y su hijo Jorge Aníbal Cassis y su hijo | Credit: Instagram Jorge Aníbal Cassis

"No sé cuánto mal hice yo la verdad, no se a quién le debo tanto que me ha cobrado en intereses mis sentimientos, que me ha cobrado en vida el amor, que me ha cobrado el dolor, que me ha cobrado hasta las gracias, y hoy me ha dejado sin tan siquiera las ganas de seguir", expresó.

Cassis, quien supera el medio millón de seguidores en TikTok, prometió a su hijo en su conmovedor escrito que honrará su memoria sin importar "lo que me cueste".

Jorge Aníbal Cassis Jorge Aníbal Cassis y su hijo | Credit: Instagram Jorge Aníbal Cassis

"Te lo juro que voy a cumplir tus sueños, te lo juro. Todo lo que tu querías ser lo voy a hacer yo. No me importa lo que me cueste, no me importa realmente nada, pero te voy a honrar la memoria que es lo único que esta maldita vida me deja llena", escribió el influencer junto a un emotivo video en el que recopila imágenes de diferentes momentos vividos junto a su hijo.

"Y te voy a hacer orgulloso para cuando nos veamos nuevamente me des ese abrazo de siempre. Te amo hijo de mi alma", agregó.