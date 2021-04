Corresponsal de CNN pierde su hijo de 2 años tras dura batalla contra un cáncer cerebral “Perdí mi maternidad y estoy de luto por todo”. Con un desgarrador mensaje, Rene Marsh despidió para siempre a su pequeño, quien celebró hace poco más de un mes su segundo cumpleaños. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con unas palabras cargadas de tristeza, la periodista Rene Marsh reveló a través de sus redes sociales que su hijo de 2 años finalmente perdió una dura batalla contra un cáncer en el cerebro. La corresponsal de CNN compartió adorables fotografías del pequeño Blake en su cuenta de Instagram, en la que expresó lo difícil que ha sido este doloroso proceso y las enseñanzas que le dejó su hijo, a quien se le diagnosticó la enfermedad en el 2019. "En tus 25 meses en la tierra me enseñaste cuánta fuerza había almacenado en una reserva que no sabía que tenía. Me enseñaste a aguantar. Me enseñaste un amor profundo que nunca había experimentado", escribió Marsh junto a un carrusel de imágenes. "Me inspiraste a seguir adelante cuando quería rendirme. Me ayudaste a priorizar lo que es verdaderamente importante en esta vida", agregó. Según contó la presentadora de noticias, Blake falleció el pasado 14 de abril apenas un mes después de haber celebrado su segundo cumpleaños. "Me siento bendecida y honrada de haber sido tu mamá. Ojalá tuviéramos más tiempo juntos, pero estoy agradecida por el tiempo que tuvimos", continuó. Marsh habló sobre la capacidad de su hijo "para llevar la risa y la felicidad a cualquier habitación en la que estuviera" y aseguró que tras esta experiencia se va a dedicar a luchar a favor de las familias que sufren esta terrible enfermedad. "Perdí mi maternidad y estoy de luto por todo. Me dedicaré a luchar contra el cáncer pediátrico por el resto de mi vida. Lo haré no solo para evitar que otros padres sufran este dolor insoportable, sino que lo haré para honrarte para siempre, Blake. Tu vida no fue en vano, mi dulce ángel. Mami te ama y espero abrazarte y besarte cuando nos volvamos a encontrar", concluyó en su mensaje. En un artículo de opinión en CNN el pasado 4 de febrero, Marsh escribió que los médicos les aseguraron a ella y a su esposo Kedric Payne durante seis meses que el cáncer de su hijo estaba en remisión, pero en noviembre les "sorprendió" el regreso de la enfermedad y su crecimiento. "Gracias a todos los médicos y enfermeras de #JohnsHopkins que cuidaron y amaron a Blake durante el último año y medio", dijo en un tuit Marsh.

