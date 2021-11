¡Muere de forma repentina hija del finalista de American Idol Chris Daughtry! La tragedia tiñe de dolor a la familia de Chris Daughtry por partida doble, justo después de que la madre del cantante perdiera la lucha contra el cáncer. ¡Terrible! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A la dolorosa información que tiñó de profunda tristeza el panorama artístico hoy acerca de la gravedad del estado de la querida actriz Carmen Salinas, se unió hoy la devastadora noticia de la doble tragedia del finalista de American Idol Chris Daughtry, quien después de perder a su mamá recientemente, recibió el duro golpe de la muerte de su hija de forma totalmente inesperada. Tenía tan solo 25 años. "Todavía estoy procesando lo sucedido en las últimas 24 horas", escribió en su cuenta de Instagram bajo un retrato de su joven hija fallecida. "Me encuentro totalmente devastado y con el corazón roto en mil pedazos. Mi madre perdió recientemente la lucha contra el cáncer, pero tuve la bendición de poder despedirme de ella y estaba viviendo el duelo en la intimidad", reconoció. "Pero nunca alcanzamos a decirle adiós a nuestra preciosa Hannah y esto es otro golpe brutal para mi familia. Gracias a todos por sus bellas palabras y su pésame. Lo apreciamos de corazón. Ahora necesito tomarme un tiempo para estar junto a mi familia, e intentar recuperarnos de esta terrible pérdida", dijo con el alma en la mano. "Hannah, te amo, te extraño, cómo quisiera abrazarte. Tengo el alma rota". Chris Daughtry hija Hannah Credit: Alberto E. Rodríguez/ Getty Images Jason Canela fue uno de los primeros en responder a su post: "Hermano, te envío todo mi amor y mi luz. Orando por ti y por tu familia", escribió. Richard Marx quiso enviarle también una muestra de cariño, en nombre propio y en el de Daisy Fuentes: "¡Hermano! Esto era inimaginable. Cuenta conmigo para lo que necesites. Daisy y yo les enviamos nuestro más sentido pésame", añadiendo un corazón roto al final de sus sentidas palabras. Chis Daughtry Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre de la joven fallecida también dejó un desolador mensaje bajo el dulce retrato de su hija: "Mi primogénita. Hannah, te amaré eternamente". Además, reveló que de momento la familia espera los resultados de la autopsia para entender qué fue lo que terminó con la vida de su querida hija. Chris saltó a la fama como finalista en la quinta temporada de American Idol con su banda de rock Daughtry, cuya gira acaba de ser puesta en pausa por obvios motivos. Descanse en paz.

