¡Muere el futbolista Alfredo David Moreno con 41 años! El deportista que hizo historia como el argentino que más goles metió en la Liga MX ha fallecido. Aquí los detalles. DEP. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del fútbol está de luto ante la triste pérdida del jugador Alfredo David Moreno con tan solo 41 años. El deportista hizo historia en México al convertirse en el argentino con más goles en la liga del país. El argentino Chango Moreno, como era conocido en el mundo deportivo, llegó a México con el Necaxa y más tarde regresaría de China para jugar en la Liga MX con los Rayos. También fue parte del Atlético de San Luis, América, Atlas, Xolos, Puebla y Celaya. Aunque se desconocen las causas exactas de su muerte, hace una semana se supo que el exfutbolista había sido internado de urgencias y sometido a una cirugía por obstrucción den la vesícula biliar. Durante la operación, se le detectó un tumor maligno que rozaba los intestinos. Alfredo David Moreno Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Atlético de San Luís lloró su muerte en redes: "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Alfredo Chango Moreno, jugador histórico del fútbol potosino. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos", podía leerse en su cuenta de Twitter. Alfredo David Moreno Credit: VICTOR STRAFFON/AFP via Getty Images Así lo hizo el Club Puebla: "Club Puebla expresa la pena que nos embarga por el sensible fallecimiento de Alfredo David Moreno. Deseamos una pronta resignación a familiares y amigos. Que en paz descanse". Alfredo David Moreno Credit: Club Puebla El jugador Alberto García Aspe fue uno de los primeros futbolistas en reaccionar en las redes: "Una muy triste noticia. Descanse en paz, Alfredo Moreno".

