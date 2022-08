Muere Freya, la morsa influencer La morsa Freya dejó de ser una atracción para los turistas y ahora se ha dado a conocer su deceso. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, se dio a conocer que una morsa de nombre Freya se había convertido en una atracción de un muelle ubicado en Oslo, Noruega. Su fama fue tal que le crearon su propio canal de YouTube donde se mostraban algunos momentos de su día; incluyendo los momentos cuando usaba los botes para tomar algunas siestas. Ahora, causa polémica porque este animal fue sacrificado por las autoridades de este país, tras considerar que "con base en la evaluación general de la amenaza continua a la seguridad humana". De acuerdo con la Dirección de Pesca de Noruega, a cargo de Frank Baske-Jensen, este espécimen acuático, una hembra de 600 kilogramos (1,320 libras), murió el domingo 14 de agosto de 2022. "Mediante observaciones en el lugar durante la última semana, quedó en claro que el público ha hecho caso omiso de la recomendación actual de mantener distancia de la morsa", indicó dicho titular a los medios de comunicación. "Por lo tanto, la Dirección concluyó que la posibilidad de posible daño a las personas era elevada y no se estaba atendiendo el bienestar del animal". El director también dio a conocer que se estudiaron otras posibilidades, entre ellas, trasladar a Freya a otro sitio; sin embargo, las mencionadas autoridades determinaron que no era una opción viable. "Estudiamos al detalle todas las soluciones posibles y concluimos que no podíamos garantizar por ningún medio el bienestar del animal", mencionó. Freya Credit: Captura de pantalla Freya Canal de YouTube SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sabemos que la decisión puede generar una reacción del público, pero estoy convencido de que fue la decisión correcta", expresó. "Tenemos un enorme respeto por el bienestar animal, pero la vida y seguridad para el ser humano deben ser prioritarias". Por su parte, Siri Martinsen, portavoz de la asociación por la protección de los animales NOAH, consideró que esta fue una decisión apresurada y podía haberse buscado otra solución. "Podríamos haber probado a poner multas. Habríamos visto a las masas de gente desaparecer rápidamente", contó en la televisión española TV2.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere Freya, la morsa influencer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.