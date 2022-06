Muere fisicoculturista Paul Poloczek durante competencia El mundo del fisiculturismo está de luto ante la muerte de Paul Poloczek a los 37 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 31 de mayo de 2022, se dio a conocer que Paul Poloczek falleció de manera prematura tras participar en el Campeonato Mundial NPC en Alemania; el cual. es organizado por la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB). El deportista de origen polaco tenía 37 años. La noticia del deceso fue informada por su esposa Katherin De Nev. "El culturismo fue tu vida. [Tu hija y yo] no te olvidamos, vives en nuestros corazones. Te amaremos por siempre", escribió De Nev en su cuenta de Instagram. "Te amo cariño". Acompañó este mensaje con una serie de imágenes, primero un moño negro en señal de luto y luego otras fotografías que se combinan con participaciones del fisicoculturista en concursos, a la vez que momentos donde convive con su hijita y su esposa. La viuda realizó otro post con una instantánea de su marido y la frase "Haré todo para mantener vivo tu sueño. Te amo". Es importante señalar que hasta el momento, no se ha determinado la causa de su fallecimiento. Paul Poloczek Credit: Katherin De Nev. Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Poloczek nació en Polonia, desde muy pequeño se trasladó a Alemania, donde vivió hasta su muerte. Primero se dedicó al fútbol y a los 16 años inició en el mundo del fisicoculturismo. Un año después obtuvo su primero triunfo en un campeonato amateur. En 2017, fue ganador del concurso Arnold Amateur de pesos superpesados; además, en diversas ocasiones, fue acreedor al título Mister Olympia. También dio a conocer que era un gran admirador de Arnold Schwarzenegger. De 2018 a 2021 tuvo un receso en las competencias y las retomó en un campeonato europeo, luego de haberse recuperado por completo del COVID-19, debido a que tuvo algunas secuelas que superar. A Paul Poloczek le sobreviven su esposa y su nena de cuatro años.

