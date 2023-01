Muere con solo 17 años una de las promesas del automovilismo de México El joven deportista Federico Gutiérrez viajaba con su hermano mayor cuando perdió la vida en un trágico accidente que ha enlutado el mundo del automovilismo mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El piloto de carreras Federico Gutiérrez, promesa del automovilismo mexicano, murió a los 17 años este fin de semana en un accidente de tráfico. Según informes del diario Milenio, el joven conocido como Fico conducía un Porsche acompañado de su hermano mayor Max Gutiérrez cuando chocaron con un Ford Explorer el domingo en la noche en la carretera de cuota Toluca-Valle de Bravo, en el estado de México. El joven de 20 años, que también es piloto deportivo, fue trasladado a un hospital y hasta el momento su estado de salud es reportado como estable, de acuerdo con el portal de noticias El Heraldo de México. Federico Gutierrez Hoppe Federico Gutierrez Hoppe | Credit: Twitter/@MaxiGutierrezMX En el otro vehículo que se vio involucrado en el accidente viajaban dos personas, un hombre de 80 años y su esposa de 65 años; que también fueron llevados a un hospital, informó Milenio. "Muchas gracias a todos por sus mensajes, apoyo y compresión en estos momentos difíciles. A las 5:00 PM se llevará a cabo una misa en J. García López Casa Pedregal para despedir a Fico", escribió Gutiérrez este lunes en su Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2020, Fico debutó en la Nascar México Challenge Series en la Mikel´s Trucks, en su primera calificación se colocó segundo y más adelante obtuvo la pole position. Finalizó la temporada en la quinta plaza, su mejor posición en carrera fue un segundo lugar en Puebla. Federico logró acuñar una corta, pero exitosa trayectoria que va desde sus primeras participaciones entre 2010 y 2018 en diversos campeonatos de kartismo en México y España. A Fico le gustaba practicar fútbol, baloncesto, handball y karate, se lee en su perfil en escudería Telmex. "Nascar México Series se une a la pena de la familia Gutiérrez, por la partida de nuestro piloto y amigo Federico Gutiérrez Hoppe", escribió la Nascar en sus redes sociales como mensaje de condolencia.

