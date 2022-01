Muere famoso TikToker estrangulado por su novio Rory Teasley supuestamente fue estrangulado por su novio de una década, Docquen Jovo Watkins, por una discusión sobre un videojuego. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rory Teasley/TIKTOK Rory Teasley/TIKTOK | Credit: Rory Teasley /TIKTOK Unos días antes de su muerte prematura, el creador de TikTok, Rory Teasley, se encontraba haciendo lo que sabía muy bien: entretener a sus más de 200,000 seguidores. Pero lo que el creador de contenido, de 28 años —que se ganó a los fanáticos con sus videos cómicos, bailes de TikTok y animada personalidad— esperaba que fuera un divertido comentario sobre envejecer, ahora es un triste recordatorio del futuro que le fue robado. Teasley publicó un video ahora desgarrador en la plataforma de redes sociales poco antes de que su novio, Docquen Jovo Watkins, supuestamente lo estrangulara la semana pasada en Pontiac, Michigan, la semana pasada. En el video subtitulado, Getting Old A MF, se ve a Teasley levantándose de la cama mientras bromea conteniendo su "dolor" en la espalda, con ruidos como de madera molida de fondo. El texto que dice "Acercándose a los 30 Be Like…" también aparece en el video. @@too2pump4tv El último video de Teasley antes de morir obtuvo más de 150,000 visitas y miles de comentarios de fanáticos y seguidores, muchos de los cuales expresaron sus condolencias al enterarse de su muerte. Las autoridades de Michigan alegan que el novio de Teasley durante 10 años, Watkins, de 31 años, estranguló al TikToker durante una discusión sobre el videojuego Overwatch. PEOPLE confirma a través de registros en línea que Watkins ha sido acusado de asesinato en segundo grado. En un comunicado, la policía alega que Watkins llamó al Departamento del Sheriff del condado de Oakland a su casa el 6 de enero y les dijo a las autoridades que él y Teasley se habían peleado mientras jugaban videojuegos. Cuando la policía llegó a la residencia de Watkins, le dijo a las autoridades que Teasley estaba durmiendo en el sofá. Según la policía, Teasley no respondía y no respiraba, y fue trasladado de urgencia al hospital donde el personal médico lo declaró muerto. Docquen Watkins/OAKLAND COUNTY SHERIFF’S OFFICE Docquen Watkins/OAKLAND COUNTY SHERIFF’S OFFICE | Credit: OAKLAND COUNTY SHERIFF’S OFFICE "Vemos en estos días, y con demasiada frecuencia, que muchos recurren a la violencia por desacuerdos triviales e insignificantes", dijo el alguacil Michael Bouchard. "Nunca hay una razón por la que la violencia sea aceptable por un desacuerdo. Aquellos que lo hagan serán responsables". Watkins está detenido sin derecho a fianza. Actualmente no está claro si ya tiene representación legal para comentar en su nombre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si sufre violencia doméstica, llame a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 o visite thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea directa está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en más de 170 idiomas.

