Muere familia de Nueva Jersey en una piscina: sospechan que se electrocutaron Entre las víctimas se encuentra una niña de solo 8 años. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tres integrantes de una familia, entre ellos una niña de solo 8 añitos, murieron en una piscina recientemente instalada en una vivienda de Nueva Jersey. La menor, junto con su madre de 32 años y un hombre de 62 fueron encontrados inconscientes hacia las 4:15 p. m. de este lunes en una vivienda ubicada en el poblado de East Brunswick. Según la policía fueron los vecinos quienes llamaron al 911 luego de escuchar gritos desde la vivienda, se cree que los gritos eran de la madre, según informa WNBC. Por su parte, Frank Sutter, teniente de la policía, informó que se le brindaron primeros auxilios a las tres personas, pero que se les declaró como muertas ahí mismo, en el patio trasero de la vivienda. Cuando la policía llegó al sitio encontraron a las tres víctimas en la piscina. "Es un día devastador para nuestra comunidad entera", exclamó Frank LoSacco, jefe de la policía de East Brunswick por medio de un comunicado. "Es demasiado pronto para determinar qué es lo que ocurrió". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Algunos se preguntan si fue algún tipo de descarga eléctrica lo que tuvo que ver con la muerte de la familia", reportó WNBC. "La cosa es que el camión del electricista estuvo ahí al poco tiempo", aseguró Phil Peterson, uno de los vecinos, a CBS. "No tiene sentido que tres personas se hayan ahogado así como así. Y con un adulto ahí también." Los vecinos informaron a dicha cadena que la familia se había mudado el mes pasado. 'Se veían como gente muy, muy amable", comentó uno de sus vecinos, Jack Gallagher. El forense determinará la causa de la muerte en los próximos días. La investigación sobre lo ocurrido continúa.

