Muere exlanzador de los Mets de Nueva York Pedro Feliciano a los 45 años: "Demasiado joven para morir" El atleta es recordado por los Mets como "uno de los relevistas más competitivos, duraderos y confiables durante su estadía en Queens". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pedro Feliciano #55 of the New York Mets Pedro Feliciano #55 of the New York Mets | Credit: (Photo by Chris Trotman/Getty Images) El exlanzador suplente de los Mets de Nueva York, Pedro Feliciano, falleció. Tenía 45 años. Feliciano murió mientras dormía en su casa en Puerto Rico y fue encontrado el lunes, informó ESPN. "Los Mets están muy entristecidos al enterarse de la pérdida de un miembro de su familia", dijo su exequipo en un comunicado de prensa. "Pedro Feliciano será recordado como un querido jugador de la organización de los Mets por su impacto como gran compañero de equipo, así como por su reputación como uno de los relevistas más competitivos, duraderos y confiables durante su tiempo en Queens". "Nuestros pensamientos y oraciones están con toda la familia Feliciano", concluyó el comunicado. "Descansa en paz, Pedro." Un representante de Feliciano no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de PEOPLE. El exjugador y analista de béisbol de ESPN, Eduardo Pérez, también compartió la noticia de la muerte de Feliciano el lunes, en Twitter: "Me acabo de enterar de que el exrelevista de #Mets Pedro Feliciano falleció anoche mientras dormía. Tenía 45 años. Buen lanzamiento pero mejor persona fuera del campo. Se le echará de menos ". Pedro Feliciano #55 of the New York Mets Pedro Feliciano #55 of the New York Mets | Credit: (Photo by Kirk Irwin/Getty Images) Feliciano pasó toda su carrera en la MLB con los Mets. En el transcurso de nueve años, se ganó el apodo de "Pedro perpetuo", por su papel frecuente como lanzador. En 2013, a Feliciano se le diagnosticó una miocardiopatía no compactada del ventrículo izquierdo, una afección que hace que la cavidad inferior izquierda del corazón se desarrolle incorrectamente. "Pedro era un gran compañero de equipo. Tenía una actitud tremenda y nunca dijo que no podía tomar el balón. Parecía que cada vez que miraba hacia el campo, Pedro estaba lanzando", dijo el exgerente general de los Mets, Omar Minaya, según informó. el New York Daily News. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca tuve que llamar al corral para ver si estaba listo. Siempre lo estuvo. Sé que a veces tenía que estar cansado, pero nunca nos lo hizo saber", agregó el exmanager de los Mets Willie Randolph. "45 [años de edad] es demasiado joven para morir".

