Muere exjugador de fútbol americano Marion Barber a los 38 años Conoce la extraña historia de Marion Barber, quien falleció en extrañas circunstancias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este miércoles 1 de junio de 2022, se dio a conocer que el jugador de fútbol americano, Marion Barber III, falleció a los 38 años. Fue el equipo de los Cowboys de Dallas, donde se desarrolló profesionalmente durante la mayor parte de su carrera, el encargado de dar a conocer la noticia del deceso. "Marion era un jugador de fútbol americano duro de la vieja escuela que corría con la voluntad de ganar cada oportunidad. Tenía pasión por el juego y amor por sus entrenadores y compañeros de equipo. Nuestros corazones están con la familia y los amigos de Marion durante este momento difícil", mencionaron en un comunicado. Si bien hasta el momento se desconoce la causa de la muerte, la policía de Frisco, un suburbio de Dallas, dio a conocer que llevó a cabo una revisión debido a que recibió un reporte de fuga de agua que salía de un departamento, donde se vieron obligados a entrar a la fuerza; en dicho inmueble se presumía que vivía el deportista. "La policía de Frisco respondió a un problema de bienestar en un apartamento que se cree que fue alquilado por Marion Barber", expresó Joshua Lovell, portavoz de la policía. Además, señaló que la institución, en conjunto con el forense del condado de Collin estaban investigando una muerte en el lugar. Marion Barber Chicago Bears v Denver Broncos Marion Barber | Credit: Doug Pensinger/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 2005, el corredor fue reclutado por los Cowboys de Dallas procedentes de la Universidad de Minnesota, donde estuvo por seis años. En 2011,jugó una temporada final con Chicago en 2011. Tres años después de que terminó su carrera, Marion Barber fue detenido y llevado a un hospital para una evaluación de salud mental. Marion Barber Dallas Cowboys v New Orleans Saints Marion Barber | Credit: Chris Graythen/Getty Images De momento, se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes; quizá, cuando haya mayor información sobre este fallecimiento, se dará el reporte correspondiente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere exjugador de fútbol americano Marion Barber a los 38 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.